وقفة تضامنية للمجتمع المدني بتندوف مع كفاح الشعب الصحراوي ضد الاحتلال المغربي

تندوف - نظمت فعاليات المجتمع المدني بتندوف مساء اليوم الثلاثاء وقفة تضامنية مع كفاح الشعب الصحراوي الذي يخوضه ضد الاحتلال المغربي على خلفية ما يجري بمنطقة الكركرات بأقصى جنوب الصحراء الغربية، حسبما لوحظ.

وقد تجمهر مئات المواطنين من فعاليات المجتمع المدني من مختلف الشرائح من نساء وشباب و ممثلي جمعيات وأكاديميات شبانية بوسط مدينة تندوف حاملين الأعلام الجزائرية و الصحراوية ومرددين هتافات وشعارات تضامنية مع نضال الشعب الصحراوي الذي قرر العودة للسلاح بعد فشل كل المحاولات لإنهاء النزاع في آخر مستعمرة في إفريقيا.

وعبر عدد من المشاركين في هذه الوقفة التضامنية في انطباعات رصدتها /وأج عن ''تضامنهم المطلق مع كفاح الشعب الصحراوي''، معتبرين العودة للسلاح هو ''الحل الوحيد لنيل الحرية و الاستقلال".

كما جددوا بالمناسبة تضامنهم مع كل القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، مطالبين في ذات الوقت المجتمع الدولي ب"التدخل لإيجاد حل عاجل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير و الاستقلال".