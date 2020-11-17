تواصل ضربات مقاتلي الجيش الصحراوي لمواقع الجيش المغربي مخلفة أضرارا بشرية ومادية

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أعلن جيش التحرير الشعبي الصحراوي اليوم الثلاثاء مواصلة قواته قصفها لليوم الخامس على التوالي لمواقع قوات الجيش المغربي على طول جدار الذل و العار مخلفة أضرارا بشرية ومادية، مسجلا باعتزاز إلتحاق شباب من أبناء الشعب الصحراوي بجبهات القتال، وبالمدارس العسكرية.

وبحسب البلاغ العسكري رقم 05 الصادر اليوم عن المحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي، بثته وكالة الأنباء الصحراوية فان مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي صعدوا من "أعمالهم القتالية كل يوم، بعد خرق قوات الإحتلال المغربي وقف إطلاق النار المبرم بين جبهة البوليساريو من جهة والمملكة المغربية من جهة أخرى تحت إشراف الأمم المتحدة".

وقال جيش التحرير الشعبي الصحراوي في بيانه أن مقاتليه يسجلون بضرباتهم الناجحة "أروع الأمثلة العالمية في الشهامة والاقدام، خلال حربنا التحريرية المظفرة".

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وفي هذا الإطار، وتجسيدا لإرادة الشعب الصحراوي، - يضيف البيان الصحراوي- تواصلت الضربات منذ الصباح الباكر من نهار اليوم الثلاثاء "على مخابئ العدو مخلفة أضرارا بشرية ومادية".

وسجل باعتزاز "إلتحاق الشباب الصحراوي المخلص والوفي بجبهات القتال، وبالمدارس العسكرية".

وأشار البلاغ إلى أن "القصف استهدف نقطة الإنذار 51 من الفيلق 29 من قطاع أمقالا و القاعدة 19 من قطاع المحبس و القاعدة 08 من الفيلق 70 من قطاع حوزة بفدرة العش".