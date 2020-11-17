Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تواصل ضربات مقاتلي الجيش الصحراوي لمواقع الجيش المغربي مخلفة أضرارا بشرية ومادية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 19:33     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات
تواصل ضربات مقاتلي الجيش الصحراوي لمواقع الجيش المغربي مخلفة أضرارا بشرية ومادية

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أعلن جيش التحرير الشعبي الصحراوي اليوم الثلاثاء مواصلة قواته قصفها لليوم الخامس على التوالي لمواقع قوات الجيش المغربي على طول جدار الذل و العار مخلفة أضرارا بشرية ومادية، مسجلا باعتزاز إلتحاق شباب من أبناء الشعب الصحراوي بجبهات القتال، وبالمدارس العسكرية.

وبحسب البلاغ العسكري رقم 05 الصادر اليوم عن المحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي، بثته وكالة الأنباء الصحراوية فان مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي صعدوا من "أعمالهم القتالية كل يوم، بعد خرق قوات الإحتلال المغربي وقف إطلاق النار المبرم بين جبهة البوليساريو من جهة والمملكة المغربية من جهة أخرى تحت إشراف الأمم المتحدة".

وقال جيش التحرير الشعبي الصحراوي في بيانه أن مقاتليه يسجلون بضرباتهم الناجحة "أروع الأمثلة العالمية في الشهامة والاقدام، خلال حربنا التحريرية المظفرة".

إقرأ ايضا: الجيش الصحراوي يقود هجمات مكثفة على مواقع جيش الاحتلال المغربي في الكركرات

وفي هذا الإطار، وتجسيدا لإرادة الشعب الصحراوي، - يضيف البيان الصحراوي- تواصلت الضربات منذ الصباح الباكر من نهار اليوم الثلاثاء "على مخابئ العدو مخلفة أضرارا بشرية ومادية".

وسجل باعتزاز "إلتحاق الشباب الصحراوي المخلص والوفي بجبهات القتال، وبالمدارس العسكرية".

وأشار البلاغ إلى أن "القصف استهدف نقطة الإنذار 51 من الفيلق 29 من قطاع أمقالا و القاعدة 19 من قطاع المحبس و القاعدة 08 من الفيلق 70 من قطاع حوزة بفدرة العش".

كلـمات مفتـاحيــة :
تواصل ضربات مقاتلي الجيش الصحراوي لمواقع الجيش المغربي مخلفة أضرارا بشرية ومادية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 19:33     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.17

الصحراء الغربية : الرئيس غالي يدعو المجتمع الدولي الى التدخل لوقف انتهاك المغرب للشرعية…

20.11.17

شبكة الصحفيين الجزائريين: المغرب مطالب بفتح المدن الصحراوية المحتلة للصحافة العالمية

20.11.17

وقفة تضامنية للمجتمع المدني بتندوف مع كفاح الشعب الصحراوي ضد الاحتلال المغربي

20.11.17

شنين: الجزائر تمر بمراحل "حساسة" وتواجه تهديدات بسبب "مواقفها المبدئية"

20.11.17

شنين: الجزائر مستهدفة لمواقفها المبدئية التي لا تحيد عنها

20.11.17

تواصل ضربات مقاتلي الجيش الصحراوي لمواقع الجيش المغربي مخلفة أضرارا بشرية ومادية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.16

الجزائر/موريتانيا: بحث سبل توسيع التعاون التجاري بين البلدين

20.11.16

وهران : ندوة وطنية حول "الأمير عبد القادر الجزائري مسيرة جهاد وتضحية في حياة أمة"

20.11.16

غرداية: استرجاع أكثر من 255 هكتارا من العقارات غير المستغلة

20.11.16

مستغانم : الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات

20.11.16

ولد السالك: نهاية الحرب مرهونة بإنهاء المغرب احتلاله للصحراء الغربية

20.11.16

شرطة برج بوعريريج توقف شخصا يشتبه فيه بإضرام النار بغابة بومرقد