ندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي في مواجهة العدوان المغربي

الجزائر - اجمع المشاركون، اليوم الثلاثاء، في ندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي في مواجهة العدوان العسكري المغربي على منطقة الكركرات، ان ما حدث في الثغرة غير الشرعية، يعد " نقطة تحول هامة في مسار القضية الصحراوية"، بعد العودة للكفاح المسلح.

واكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر،عبد القادر طالب عمر في مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها شبكة الصحفيين الجزائريين المساندين للشعب الصحراوي، ان ثغرة الكرارات التي فجرت الوضع لم تعد هي الهدف بل جزءا من الوضع الجديد، الذي يصر فيه الشعب الصحراوي على تنظيم الاستفتاء لتصفية الاستعمار، لافتا الى ان الشعب الصحراوي بعد 29 عاما من الانتظار يصر على الاستقلال.

ووفق الدبلوماسي الصحراوي، كان يمكن ان تشكل الثغرة غير الشرعية فرصة للنظام المغربي، لإعطاء ديناميكية للحل السلمي على اساس المرجعية الاممية، لكن "نظام المخزن حولها الى حرب و اشعل المنطقة، بخرقه لاتفاق وقف اطلاق النار"، ما يؤكد- حسبه- "أن لا استعداد عند الاحتلال للانصياع للقرارات الاممية".

وعبر طالب عمر عن اسفه، ل"محاولات المغرب الظهور بمظهر الضحية، رغم ان كل العالم يعرف انه من بادر بخرق الاتفاق الاممي، و ان رد الجيش الصحراوي على الاعتداء العسكري المغربي كان مفروضا عليه دفاعا عن النفس"، مشددا على ان المجتمع الدولي لم يترك خيارا اخر للشعب الصحراوي غير العودة للكفاح المسلح.

ويرى عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو، ان "المغرب ارتكب حماقة سيندم عليها، و الصحراويون مارد خرج من القفص و بدا يدك مواقع الغزاة المغاربة"، مضيفا ان المغرب "لن ينفعه الكذب و التلفيق لأنه هو و فرنسا الاستعمارية، المسؤولان على تفجير الوضع مجددا"، مطالبا الامم المتحدة بالضغط على المغرب لتصحيح الخروقات، والعودة الى خطة التسوية، بتنظيم استفتاء.

وفي مداخلة تحت عنوان، "انهاء المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار مع الجمهورية العربية الصحراوية.. الواقع و الافاق"، اكد البروفيسور في العلاقات الدولية، اسماعيل دبش، أن اهم متغير اليوم، ان الشعب الصحراوي، سواء في المدن المحتلة او الاراضي المحررة او الشتات،يصر على الاستقلال،" ما يُجهض كل المخططات المغربية."

واستعرض البروفيسور، دبش بعض التناقضات في سياسة المغرب، التي فضحت زيف ادعاءاته،حيث يقول"كيف يتحدث على ان الصحراء اراضي مغربية، و هو يقيم جدار عازل، ويطرح فكرة الحكم الذاتي، و الاهم- يضيف المتحدث- ان المغرب قام بالاعتداء على دولة عضو في الاتحاد الافريقي، مثلها مثله، منتهكا كل التزاماته اتجاه الهيئة الافريقية.

ويراهن الاستاذ بجامعة الجزائر على المنظمات غير الحكومية، لتوضيح الصورة الحقيقية، للوضع في الصحراء الغربية، خاصة ما تعلق بفشل المغرب في هذه الحرب، مع وجود حديث عن سيطرة الجيش الصحراوي و انتصارات هامة، رغم التعتيم المغربي.

و لدى استشرافه لتطورات الوضع ما بعد اعتداء الكرارات، يؤكد السيد دبش، ان "المغرب سيحاول ان يناور من خلال حلفائه في فرنسا، و غيرها للعودة الى وقف اطلاق النار، و الذهاب الى مفاوضات، وتعيين مبعوث اممي لكن لا اتصور ان يقبل الصحراويين دون تقديم اجراءات عملية، لتنظيم الاستفتاء".

من جانبه، اعتبر المدير العام لمعهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، أن" ما حدث في الكركرات شيء طبيعي، لان المغرب حصان طروادة، يخدم مصالح فرنسا"، لافتا الى انه "يستخف بالقوانين الدولية، لان فرنسا الاستعمارية تسانده، لكن الشعب الصحراوي سيتصدى له".

وفي رده على سؤال حول، التحديات الامنية التي تواجهها الجزائر بعد التطورات الجديدة في الصحراء الغربية، اكد المستشار السابق في الرئاسة، ان الجزائر ستتصدى لكل من يحاول استهدافها، و "من يقترب من حدود الجزائر سينال جزاءه".

واعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، بوزيد لزهاري، في مداخلته، ان الاعتداء العسكري المغربي على الصحراء الغربية يشكل تهديد للامن و السلم العالميين، و على الامم المتحدة التدخل، للحفاظ على السلم العالمي، وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية، مؤكدا ان التباطؤ في تسوية النزاع هو ما اوصل الاوضاع الى ما هي عليه اليوم.

واضاف، ان دعم الجزائر للصحراء الغربية و الشعوب المستضعفة نابع من عقيدتها في مساندة الشعوب المستعمرة، التي تستمدها من بيان اول نوفمبر، لافتا الى ان الجزائر كانت مهدا لكل حركات التحرر.

وتابع يقول "الكثير من الامور في الجزائر تغيرت سواء في الجانب السياسي او القانوني، لكن مواقفها في مساندة الشعوب التي تناضل لتحقيق استقلالها بقيت ثابتة"، مشيرا الى ان "هناك 19 اقليم مصنف تحت الاستعمار و على راسه الصحراء الغربية، و يجب تطبيق اللوائح الدولية"، مطالبا المجموعة الدولية و آلياتها، خاصة مجلس الامن الدولي ب "تحمل مسؤوليتها و تنصف الشعب الصحراوي".

وفي سياق متصل، اكد عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى، ان هذه الوقفة التضامنية "هي فرصة لنا كبعد شعبي نجدد فيها تمسكنا بالموقف الثابت في حل سريع، و دائم لقضية الصحراء الغربية، وفق الشرعية الدولية عبر استفتاء عادل يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

وسجل بطاش، ان المملكة المغربية، بخرقها، لاتفاق وقف اطلاق النار، "تتحدى الشرعية الدولية و القانون، و تتعنت بعدم امتثالها للقرارات و لوائح الامم المتحدة ، كما انها تتصدى لمقاومة الصحراويين في المدن المحتلة بالقمع الوحشي و الاعتقالات و التعذيب قصد اسكات تطلعات الصحراويين في ممارسة حق تقرير المصير".

وختم بالقول، "سنتخذ كل التدابير، لترجمة الموقف الشعبي في الميدان، بدعم سياسي ميداني و انساني و اعلامي و ثقافي".