الرئيس غالي: معنويات القوات المسلحة الصحراوية "مرتفعة جدا"

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين) - أكد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، اليوم الثلاثاء، أن معنويات القوات المسلحة لبلاده "مرتفعة جدا" وهي "عازمة" على مواصلة الكفاح إلى غاية تحقيق الاستقلال.

وقال السيد غالي، خلال تفقده عملية تجنيد الشباب الصحراوي المتطوع بالمدرسة العسكرية "الشهيد عمي"، أن "معنويات أفراد القوات المسلحة مرتفعة جدا وهي عازمة على مواصلة الكفاح إلى غاية تحقيق النصر أو الاستشهاد".

وندد الرئيس الصحراوي بالمناسبة ب"خرق النظام المغربي للمرة الثانية لاتفاق السلام الموقع بين الطرفين"، مذكرا أن "المرة الأولى كانت في 31 أكتوبر 1985 والثانية في 13 نوفمبر الجاري، أي يوم واحد قبل ذكرى اتفاقية مدريد المشؤومة".

وتعهد الرئيس الصحراوي ب"مواصلة الكفاح واسترجاع الحقوق المشروع لشعبه"، لكن هذه المرة --كما قال-- "لن تكون بالطرق السلمية مثلما كان عليه الوضع سابقا".