الساحل: "قلق" أمريكي بعد إطلاق سراح 200 سجين متورط في أعمال ارهابية شهر أكتوبر الفارط

نيويورك (الأمم المتحدة) - أشار وفد أمريكي أمس الاثنين خلال اجتماع مجلس الأمن إلى "قلق" الولايات المتحدة بعد الافراج شهر أكتوبر الفارط في مالي عن حوالي 200 سجين أغلبهم متورطون في أعمال ارهابية، داعيا السلطات الانتقالية المالية الى تطبيق اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.

وخلال هذا الاجتماع الذي خصص لعرض تقرير الأمين العام الأممي حول القوة المشتركة لمجموعة الساحل، اعرب الوفد الامريكي عن "قلقه لاطلاق سراح نحو 200 معتقل في أكتوبر الماضي في مالي أغلبيتهم زج بهم في السجن لارتكابهم أعمالا ارهابية"، مطالبا من " حكومة المرحلة الانتقالية في مالي و من الفاعلين الآخرين التطبيق العاجل لمبادئ اتفاق الجزائر".

ولدى اعترافها بأن "القوة المشتركة لمجموعة ال5 و تشكيلتها المدنية أساسيتان لدراسة بعض الاسباب العميقة للنزاع بمنطقة الساحل" فقد أكدت الولايات المتحدة أنها "تبقى مستعدة لدعم هذه القوة بالعتاد و التكوين و المواد و المستشارين" .

و حسب الوفد الأمريكي فان "الاشتراكات التي حددتها منظمة الامم المتحدة ليست مصدرا دائما للتمويل". ففي سبتمبر الماضي أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدة انسانية بقيمة 152 مليون دولار لتلبية حاجيات سكان بلدان مجموعة ال5.

وتضاف هذه المساعدة "لبرامجنا الموجودة في مجال الخدمات الاجتماعية الاقليمية وتلك الموجهة لتطبيق القوانين والمساعدة على استتباب الأمن"، كما تأتي دعما للمساهمة الأمريكية المقدرة ب111 مليون دولار للقوة المشتركة، يقول الوفد.

و قد أعرب الوفد عن أمله في " أن تستفيد القوة المشتركة من آلية دعم البعثة متعددة الأبعاد الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) التي تم تدعيمها في يونيو الماضي حتى تعزز بشكل أفضل القوة المشتركة لمجموعة ال5".

في هذا الشأن قال الممثل الأمريكي "نعتقد أنه لا يجب تضييع الوقت علما أن مينوسما ليست سوى جزءا من الحل و من غير المؤكد ان تبقى في مستواها الحالي بشكل نهائي"، مضيفا أنه "رغم النجاح المحقق من طرف القوة المشتركة فان التقدم المحقق" يمكن أن يندثر عندما ترتكب "قوات الدفاع و الأمن نفسها" أعمال عنف ضد السكان التي من المفروض أن تقوم بحمايتهم.

و أضاف الوفد "مثلما نعلمه جميعا تعزز أعمال العنف هذه خطابات الارهابيين و تشجع على الالتحاق بهذه الجماعات و عليه فاننا ننتظر تحقيقا شاملا حول الحالات المشبوهة الخمس للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان من طرف فيلق مجموعة ال5 الناشطة شمال بوركينا فاسو".

من جهة أخرى، دعا الوفد الأمريكي حكومة الانتقال في مالي و حكومتي النيجر وبوركينا فاسو الى القيام ب " تحقيقات معمقة و شفافة" وتحميل المسؤولية لكل فرد مسؤول عن الجرائم سيما "عمليات القتل التعسفي ل 50 شخصا" التي سجلتها قوات بوركينا فاسو شهر مايو الماضي.

كما دعت الولايات المتحدة حكومات البلدان الثلاثة الى "ترقية مسار انتخابي حر ومنصف خلال الاقتراعات القادمة"، مضيفة بالقول "ندعو حكومة الانتقال في مالي الى تنظيم انتخابات حرة و نزيهة خلال ال18 شهر القادمة و الى احترام التزاماته الخاصة بمكافحة الفساد وتطبيق اصلاحات انتخابية ".