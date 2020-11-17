مالي: لجنة مجلس الامن بشأن مالي تجتمع اليوم الثلاثاء

ويتعلق الامر بالنسبة للسفير سينغر ويزينغر ، حسب وسائل الاعلام، بعرض تقرير عن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة سنة 2020.

ويخص ذلك حسبن السفير عرض إحاطة سنوية يقدمها الرئيس حول عمل اللجنة المكلفة بمراقبة تطبيق العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على كل من يعيق تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر العاصمة.

ومنذ تطبيق نظام العقوبات في سبتمبر 2017 ، قاد رئيس اللجنة ثلاث بعثات إلى مالي ، لكن هذا العام ، لم تكن زيارة اللجنة ممكنة. و تمت معاقبة ما مجموعه ثمانية أشخاص. وهم يخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر بسبب "عرقلة" تنفيذ اتفاق السلام.

وقدم السيد سينغر ويزينغر آخر إحاطة حول عمل لجنة العقوبات ضد مالي في 8 أكتوبر 2019 ، أي قبل حوالي أسبوع من قيادته لوفد اللجنة الذي زار مالي في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أكتوبر 2019.

وفي تدخله يوم الاثنين خلال افتتاح الدورة العادية ال41 للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، المنعقدة في باماكو، جدد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، التزام الجزائر ، التي تشرف على جهود الوساطة الدولية و رئيسة لجنة متابعة اتفاق السلام ، بعمل كل ما في وسعها للاستمرار في تنفيذ الاتفاق خلال هذه المرحلة الحساسة (الفترة الانتقالية)".

وذكر وزير الخارجية بهذه المناسبة "بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لتطبيق كافة بنود الاتفاق الذي يعتبر الاداة الوحيدة التي تسمح لدولة مالي بالحفاظ على استقرارها بصفة مستدامة و رفع مختلف التحديات التي تواجهها".

وبهذا الخصوص قال السيد بوقدوم "ان الجزائر التي سخرت جهودا كبيرة لاستقرار مالي من خلال توقيع الاتفاق و بغية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق خلال الأشهر الاخيرة، تلتزم بمرافقة المرحلة الانتقالية الجارية".

وفي هذا السياق ، قال الوزير مخاطبًا المشاركين "سيكون من المهم أن يقود عملكم في وقت قصير معقول إلى الانتهاء من تنفيذ الاعمال الأولوية الموروثة من الدورات السابقة".

وفي هذا الصدد اقترح السيد بوقدوم قائلا :"نعتقد أن السياق الحالي يوفر فرصة ممتازة للطرف المالي للنظر في المراحل المتبقية من تنفيذ الاتفاقية من خلال وضع خارطة طريق جديدة تتلاءم مع الأهداف و مع الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية".