حزب  "شيوعيو روسيا" يدعم كفاح الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال 

موسكو - أعرب حزب "شيوعيو روسيا" تضامنه المطلق مع كفاح الشعب الصحراوي وحقه في الاستقلال، مؤكدا تفهمه وتعاطفه مع قرار جبهة البوليساريو التخلي عن وقف إطلاق النار الذي جاء ردا على عدوان الجيش المغربي على المدنيين الصحراويين.

وأكد حزب "شيوعيو روسيا" - وفق ما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية (واص)- تأييده للموقف المعبر عنه من قبل وزارة خارجية الاتحاد الروسي فيما يخص التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية، الداعي إلى ضرورة استئناف عملية التفاوض بشكل فوري، مشيرا إلى أن المغرب البلد المعتدي يتمادى منذ سنوات عديدة في عدوانه بسبب غياب قرارات تجبره على الدخول في حوار جاد.

وتطرق رئيس اللجنة المركزية للحزب، نائب رئيس برلمان منطقة أوليانوفسك، مكسيم سورايكين، في البيان التضامني الى تعرض المظاهرة السلمية التي كان ينظمها ابناء الشعب الصحراوي قرب الثغرة غير القانونية بالكركرات الى هجوم من قبل جيش المغرب، مؤكدا أن هذا العدوان، بالإضافة إلى العديد من أعمال العنف السابقة، التي ارتكبها المغرب في السنوات الأخيرة، أدت إلى إعلان جبهة البوليساريو نهاية اتفاق وقف اطلاق النار.

وجدد حزب "شيوعيو روسيا" دعمه لحق الشعب الصحراوي في الاستقلال فورا ودون قيد أو شرط، وبناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار البيان أيضا الى أنه يتعين على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمؤسسات الدولية الأخرى أن تكثف العمل لضمان حوار كامل ومن أجل التنظيم الفوري لإستفتاء حول تقرير المصير للشعب الصحراوي، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، مع ضرورة أن تكون جبهة البوليساريو أحد المنظمين والمراقبين الرئيسيين لهذا الاستفتاء كممثل قانوني لسكان الإقليم.

من جانب أخر جدد حزب شيوعيو روسيا التأكيد على أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.

وقال الحزب انه "منذ سنوات عديدة نرصد عدم التزام المغرب بقرارات الأمم المتحدة، وضعف بعثة الأمم المتحدة، التي كان ينبغي عليها منذ زمن أن تنظم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي" .

وأعرب عن تفهمه وتعاطفه مع قرار جبهة البوليساريو وقف الإلتزام بوقف إطلاق النار، ودعمه لقرارها في إختيار أسلوب كفاحها من أجل انتزاع حق الشعب الصحراوي في العيش الحر على أرضه وفي دولة مستقلة. وحيا تصدى مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي للاعتداءات المغربية.