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الجيش الصحراوي يقود هجمات مكثفة على مواقع جيش الاحتلال المغربي في الكركرات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 10:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات
الجيش الصحراوي يقود هجمات مكثفة على مواقع جيش الاحتلال المغربي في الكركرات

بئر لحلو  (الأراضي الصحراوية المحررة) - أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية الاثنين أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قادت هجمات مكثفة على مواقع تخندق جنود جيش الاحتلال المغربي على طول الجدار الفاصل بالكركرات.

وجاء في البلاغ العسكري (رقم 04) أن "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل هجمات مكثفة على تخندقات جيش الاحتلال بجدار الذل والعار المغربي".

وأضاف البلاغ أن "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت خلال يوم الاثنين هجمات مكثفة على طول جدار الذل والعار المغربي, شملت تنفيذ العديد من عمليات القصف المركز التي استهدفت جحور القوات المغربية الغازية وحولتها إلى جحيم تحت أقدام الغزاة".

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وأشار البلاغ إلى أن الهجمات استهدف "نقطة الإنذار 71 من قطاع حوزة, القاعدة رقم 04 من قطاع آمكالا, قصف القاعدة رقم 20 قرب روس السبطي, قصف نقطة الإنذار 191 من قطاع الفرسية مرتين". كما استهدفت "القاعدة رقم 12 من الفيلق 47 بقطاع أم أدريكة, والقاعدة 04 من الفيلق 63 بقطاع البكاري".

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وأكدت وزارة الدفاع الصحراوية في ختام بلاغها أن "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الباسلة تواصل دك معاقل الغزاة على طول جدار الذل والعار".

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 11:39
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الجيش الصحراوي يقود هجمات مكثفة على مواقع جيش الاحتلال المغربي في الكركرات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 10:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

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