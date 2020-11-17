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الكركرات : الصحافة الاسبانية تتطرق الى الاعتداء المغربي الذي أسفر عن وقف اتفاق اطلاق النار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 10:28     الفئـة : دولــي     قراءة : 44 مرات

مدريد - عرف الاعتداء العسكري السافر الذي أقدم عليه المغرب يوم الجمعة بمنطقة الكركرات والذي أسفر عن انتهاء اتفاق وقف اطلاق النار الساري منذ 1991 تداولا واسعا من طرف الصحافة الاسبانية.

و تناولت معظم جرائد نهاية الاسبوع تصريحات القادة الصحراويين وبلاغات الحرب الصادرة عن جبهة البوليساريو معلنة فيها نهاية الهدنة العسكرية مع قوات الاحتلال وتدمير العديد من نقاط المراقبة المغربية المتواجدة على طول الجدار العازل.

و أشار مراسل جريدة ايل باييس بالرباط فرانسيسكو بيريخيل إلى أن السلطات المغربية "التزمت الصمت"حول حصيلة الهجومات التي يكون قد نتج عنها وقوع العديد من القتلى و هو ما نفاه مصدر مغربي في تصريح لوكالة الانباء الاسبانية.

من جهتها قالت جريدة إيل موندو أن "مخيمات تندوف تشهد حالة تعبئة حيث ان العديد من الشباب الصحراويين تطوعوا في الجيش".

اما جريدة آ بي سي فقد تطرقت الى المظاهرات الداعمة للشعب الصحراوي من اجل الاستقلال "في المدن المحتلة من طرف المغرب لا سيما العيون حيث تدخلت عشرات الشاحنات العسكرية لقمع المتظاهرين الصحراويين العزل".

و لم يتوان محلل جريدة بوبليكو في التوجه للمجتمع الدولي قائلا ان "اسبانيا والامم المتحدة وباقي الفاعلين المعنيين كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية جاءتهم فرصة جديدة بعد 45 سنة من الوقت الضائع لاتباع مجرى التاريخ بغية تفادي حمام دم و الرد بطريقة مناسبة على استفزاز العاهل المغربي".

و حملت كلمات محلل هذه الجريدة اشارة الى المسؤولية التاريخية لاسبانيا في النزاع القائم بالصحراء الغربية و المعاناة التي يمر بها الشعب الصحراوي عندما انسحبت اسبانيا من هذا الاقليم دون استكمال مسار تصفية الاستعمار.

للتذكير شنت القوات المغربية فجر يوم الجمعة اعتداء عسكريا في منطقة الكركرات المنزوعة السلاح و فتحت ثلاث ثغرات غير شرعية ضاربة بذلك عرض الحائط اتفاق وقف اطلاق النار الموقع سنة 1991 بين الطرفين.

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 11:29
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الكركرات : الصحافة الاسبانية تتطرق الى الاعتداء المغربي الذي أسفر عن وقف اتفاق اطلاق النار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 10:28     الفئـة : دولــي     قراءة : 44 مرة   شارك

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