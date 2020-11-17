بابلو اغليسياس يدعو لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية

ونشر بابلو اغليسياس الذي يشغل أيضا منصب أمين عام حزب بوديموس, يوم الأحد في تغريدة على حسابه الخاص تويتر تشير لأحكام لائحة مجلس الأمن المؤرخة في 13 فبراير 1995 و التي "تجدد فيها الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة, التزامها بتنظيم عاجل لاستفتاء تقرير المصير, يكون حرا و عادلا و حياديا, لصالح شعب الصحراء الغربية".

وكان السيد ايغليزياس الذي لاطالما عبر عن دعمه الامشروط للقضية الصحراوية, قد دعا شهر يونيو الفارط باسم حزبه, الحكومة الاسبانية الى اقامة علاقات دبلوماسية رفيعة المستوى مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والى الاضطلاع بمسؤولياتها التاريخية اتجاه الصحراويين.

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و خلال أشغال الندوة الأوروبية ال39 لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي المنعقدة في نوفمبر 2014 بمدريد, وصف السيد اغليسياس الصحراويين "بالأخوة الذين لن نتخلى عنهم", كما صرح أن المغرب يغزو الصحراء الغربية (مستعمرة اسبانية سابقة) ويستغل ثرواتها بشكل غير قانوني.

تجدر الإشارة إلى أن الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة و هي تعد آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ سنة 1975 بدعم من فرنسا.

و قد حثت اسبانيا التي كانت قوة استعمارية قديمة, يوم الجمعة الفارط, طرفي النزاع, على استئناف مسار المفاوضات و التوجه نحو حل "سياسي عادل و دائم يقبله الطرفان".