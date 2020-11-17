الجمهورية الصحراوية تُخطر الإتحاد الإفريقي بالتطورات الأخيرة في الصحراء الغربية

أديس أبابا- إلتقى, السفير لمن أباعلي, المندوب الدائم للجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الافريقي, يوم الإثنين, مع موسى فكي المفوض السامي للإتحاد في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا, لإطلاعه على التطورات الاخيرة في الصحراء الغربية عقب نسف المغرب لإتفاق وقف إطلاق النار الذي كان ساريا بين جبهة البوليساريو و المغرب برعاية الأمم المتحدة منذ العام 1991.

السفير الصحراوي وفي تغريدة له على حسابه في منصة تويتر, قال أنه أطلع مفوض الإتحاد الافريقي على كل الإجراءات الأحادية الجانب التي قام بها المغرب في الكركرات والتي أدت إلى النسف الكلي لإتفاق وقف إطلاق النار وإندلاع المواجهة العسكرية في الصحراء الغربية بعد 29 من توقيع الإتفاق, بهدف تنظيم إستفتاء تقرير المصير كجزء من خطة التسوية التي قبلها المغرب وجبهة البوليساريو.

كما تطرق السفير الصحراوي خلال هذا الإجتماع, بحسب التدوينة, إلى الأسباب الجذرية وراء التوتر في مسألة الكركرات والكيفية التي جرى بها إنتهاك المغرب لإتفاق وقف إطلاق والزج بالمنطقة في أتون الحرب, هذه المرحلة الجديدة التي ستكلف المنطقة وشعوبها الكثير, سيما على مستوى الأمن والإستقرار المهدد منذ مدة.

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هذا ومنذ إندلاع المواجهات في الصحراء الغربية منذ أربعة أيام, دعت الكثير من الحكومات والهيئات الدولية إلى تخفيف التصعيد العسكري وضرورة تدخل الأمم المتحدة لإستئناف العملية السياسية التي ظلت متعثرة منذ مايو العام الماضي وإلى الإسراع في تعيين مبعوث أممي جديد قصد دفع مخطط التسوية نحو إستكمال عملية التسوية.