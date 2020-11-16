دعوة الأمم المتحدة الى اجراء تقييم "موضوعي" للأوضاع الإنسانية للاجئين الصحراويين

وقال السيد بوحبيني في تصريح للصحافة على هامش استلام الهلال الأحمر الصحراوي لمساعدات إنسانية قدمها الهلال الأحمر الجزائري، أن الشعب الصحراوي "يعيش ظروفا إنسانية مزرية، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية"، لذلك يتعين --كما أضاف-- على الأمم المتحدة وهيئاتها الإنسانية إعادة تقييم "موضوعي" للأوضاع الإنسانية للاجئين الصحراويين.
وأضاف نفس المسؤول أنه يحتمل "عودة العديد من اللاجئين الصحراويين الى المخيمات بسبب خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار وتعديه على الشرعية الدولية بمنطقة الكركرات وما تبعه من اعتداءات وحشية على المدنيين".