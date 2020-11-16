دعوة الأمم المتحدة الى اجراء تقييم "موضوعي" للأوضاع الإنسانية للاجئين الصحراويين

الشهيد حافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - دعا رئيس الهلال الأحمر الصحراوي، يحي بوحبيني، يوم الاثنين، الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية الى إجراء تقييم "موضوعي" للأوضاع الإنسانية للاجئين الصحراويين، لاسيما مع احتمال عودة الكثيرين منهم الى المخيمات بسبب خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار بالكركرات.

وقال السيد بوحبيني في تصريح للصحافة على هامش استلام الهلال الأحمر الصحراوي لمساعدات إنسانية قدمها الهلال الأحمر الجزائري، أن الشعب الصحراوي "يعيش ظروفا إنسانية مزرية، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية"، لذلك يتعين --كما أضاف-- على الأمم المتحدة وهيئاتها الإنسانية إعادة تقييم "موضوعي" للأوضاع الإنسانية للاجئين الصحراويين.

وأضاف نفس المسؤول أنه يحتمل "عودة العديد من اللاجئين الصحراويين الى المخيمات بسبب خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار وتعديه على الشرعية الدولية بمنطقة الكركرات وما تبعه من اعتداءات وحشية على المدنيين".