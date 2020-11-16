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البرلمان الافريقي يبدي استعداده لمرافقة الجهود لحل النزاع بالصحراء الغربية وفق قرارات الشرعية الدولية

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 19:37     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرات

جوهانسبرغ - اعرب البرلمان الافريقي عن استعداده لمرافقة الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لإيجاد حلول دائمة للنزاع بالصحراء الغربية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقال رئيس البرلمان الافريقي بالنيابة، بوراس جمال، في بيان اليوم ان "البرلمان الذي يعد الجهاز التشريعي للاتحاد الأفريقي يتابع بقلق التوترات الاخيرة والمتزايدة في الصحراء الغربية، ولا سيما في المنطقة العازلة في الكركرات مما يهدد الهدنة الهشة التي ظلت سارية منذ عام 1991".

وأكد البرلمان الافريقي دعمه لموقف الاتحاد الأفريقي المعبر عنه من قبل موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد والذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة التعجيل بعملية تعيين مبعوثه الشخصي. كما أعرب عن تأييده لما صدر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الإشادة بالجهود الجارية التي تبذلها الجهات المعنية في المنطقة والأمم المتحدة لتعزيز الحوار والحفاظ على الوضع الراهن.

وجاء في البيان انه "انسجاما مع ولايته المتمثلة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة يقف البرلمان الافريقي على أهبة الاستعداد لمرافقة الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لإيجاد حلول دائمة لهذا الصراع وفق قرارات الشرعية الدولية".

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البرلمان الافريقي يبدي استعداده لمرافقة الجهود لحل النزاع بالصحراء الغربية وفق قرارات الشرعية الدولية
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 19:37     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرة   شارك

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