دفاع الجزائر عن حق الشعوب في تقرير مصيرها موقف "شرعي وثابت"

وأوضح السيد ميزاب خلال تجمع بمخيمات اللاجئين الصحراويين للتنديد بخرق قوات الاحتلال المغربي لاتفاق وقف اطلاق النار بالكركرات، أن "الموقف الذي تتبناه الجزائر دائما في دعم حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها هو موقف دائم وثابت ولا تراجع عنه مهما كانت الظروف"، لأنه --كما قال-- "مستمد من قيم الثورة التحريرية المباركة التي تعتبر مرجعية للكثير من القضايا العادلة في العالم".
وأضاف ان الموقف الذي تتبناه الجزائر إزاء هذه القضايا "شرعي"، وهذا باعتراف منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، داعيا في هذا السياق المجتمع الدولي الى "التحرك العاجل لإيجاد حل عادل للقضية الصحراوية يقوم على مبدأ تقرير المصير وفق استفتاء عادل، حر ونزيه".
وأبرز بالمناسبة ان المساعدات الانسانية التي قدمها في وقت سابق الهلال الأحمر الجزائري للشعب الصحراوي تدخل في اطار "المهام الإنسانية وقيم التضامن التي يؤمن بها الشعب الجزائري ويكرسها كلما شعر بوجود شعوب مظلومة ومقهورة بحاجة الى مساعدة، بعيدا عن أي حسابات ضيقة".