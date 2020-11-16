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الكركرات: الفرع البوليفي لحقوق الإنسان يدين الهجوم المغربي الوحشي

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 19:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات

لاباز - أدان الفرع البوليفي لحقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية الهجوم الوحشي الذي شنته القوات المغربية يوم الجمعة على المتظاهرين المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون سلميا في الكركرات ضد وجود هذا الممر غير القانوني الذي فتحه المحتل المغربي.

وعبر الفرع البوليفي عن "قلقه العميق بعد الهجوم المغربي الوحشي الأخير الذي وقع صباح الجمعة 13 نوفمبر، على عشرات المتظاهرين المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون سلميا"، مؤكدا أن هذا الهجوم هو "انتهاك صريح لبنود وقف إطلاق النار" التي هي جزء من خطة التسوية للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية.

وأشار إلى أن المظاهرة المدنية احتجت أيضا على الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان للشعب الصحراوي في الأراضي التي يحتلها المغرب حيث يتعذر دخولها بسبب المراقبة الصارمة لقوات الاحتلال.

وكان المغرب قد نفذ في ساعة مبكرة من فجر يوم الجمعة اعتداء عسكريا على المنطقة العازلة بالكركرات، أقدم على فتح ثلاث ممرات جديدة غير قانونية في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991 بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو).

من جانب آخر، أدانت جمعيات شيلية و أرجنتينية صديقة للشعب الصحراوي بشدة انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار في منطقة الكركرات، في جنوب غرب الصحراء الغربية.

ووجهت الجمعيات "نداء إلى شعبي شيلي والأرجنتين ومؤسساتهما وشعوب وحكومات أمريكا اللاتينية والكاريبي التقدميين"، من اجل رفض انتهاك وقف إطلاق النار والعدوان المغربي ضد الشعب الصحراوي.

 

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الكركرات: الفرع البوليفي لحقوق الإنسان يدين الهجوم المغربي الوحشي
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 19:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

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