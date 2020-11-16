الاعتداء المغربي بالكركرات: المجر تدعو الى احترام اللوائح الأممية

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة لجمهورية المجر في بيان لها اليوم الاثنين "ان دولة المجر تتابع بقلق تصاعد التوتر في منطقة الكركرات الواقعة بين موريتانيا والصحراء الغربية"، داعية في السياق ذاته "الاطراف المعنية الى التحلي بالاعتدال والامتناع عن اللجوء للعنف".
و أوضحت الوزارة في بيانها ان "الحل بالنسبة لمسألة الصحراء الغربية لن يتأتى إلا بالطرق السلمية في اطار احترام اللوائح الأممية".
و أكدت وزارة الخارجية المجرية في ختام بيانها أن "المجر تدعم كل مبادرة تخدم هذه الاهداف".
للتذكير شن المغرب خلال ساعات الفجر الأولى ليوم الجمعة الفارط اعتداء عسكريا في المنطقة منزوعة السلاح الكركرات و فتح ثلاث ثغرات جديدة غير شرعية ضاربا بذلك عرض الحائط اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في سنة 1991 بين المغرب و جبهة البوليساريو تحت اشراف الأمم المتحدة.