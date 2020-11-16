Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الاعتداء المغربي بالكركرات: المجر تدعو الى احترام اللوائح الأممية

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 19:01     الفئـة : دولــي     قراءة : 23 مرات

بودابست - أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة لدولة المجر عن قلقها بخصوص الوضع في منطقة الكركرات حيث قامت القوات المغربية يوم الجمعة باعتداء عسكري ضد متظاهرين صحراويين عزل، داعية الى احترام اللوائح الأممية.

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة لجمهورية المجر في بيان لها اليوم الاثنين "ان دولة المجر تتابع بقلق تصاعد التوتر في منطقة الكركرات الواقعة بين موريتانيا والصحراء الغربية"، داعية في السياق ذاته "الاطراف المعنية الى التحلي بالاعتدال والامتناع عن اللجوء للعنف".

و أوضحت الوزارة في بيانها ان "الحل بالنسبة لمسألة الصحراء الغربية لن يتأتى إلا بالطرق السلمية في اطار احترام اللوائح الأممية".

و أكدت وزارة الخارجية المجرية في ختام بيانها  أن "المجر تدعم كل مبادرة تخدم هذه الاهداف".

للتذكير شن المغرب خلال ساعات الفجر الأولى ليوم الجمعة الفارط اعتداء عسكريا في المنطقة منزوعة السلاح الكركرات و فتح ثلاث ثغرات جديدة غير شرعية ضاربا بذلك عرض الحائط اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في سنة 1991 بين المغرب و جبهة البوليساريو تحت اشراف الأمم المتحدة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الاعتداء المغربي بالكركرات: المجر تدعو الى احترام اللوائح الأممية
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 19:01     الفئـة : دولــي     قراءة : 23 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.18

سكنات عدل: إستكمال توزيع 30 ألف وحدة على المستوى الوطني نهاية السنة الجارية

20.11.18

 اجتماع الحكومة: قطاعات العدل، المالية، الصناعة الصيدلانية، المؤسسات المصغرة، الداخلية…

20.11.18

خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية يهدد الأمن و السلم العالميين

20.11.18

الرابطة الأولى - 2020-2021: مدوار متفاجئ من تغير مواقف بعض الأندية من نظام المنافسة

20.11.18

السيد شيخي يستعرض مع أعضاء من المنظمة الوطنية للمجاهدين ملفات تخص الذاكرة والتاريخ 

20.11.18

ألعاب القوى: البطولة الافريقية من 1 الى 5 يونيو 2021 بوهران

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.16

شرطة برج بوعريريج توقف شخصا يشتبه فيه بإضرام النار بغابة بومرقد

20.11.17

بريد الجزائر : السيولة ستكون متوفرة في جميع المراكز عبر التراب الوطني

20.11.16

مستغانم : الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات

20.11.16

غرداية: استرجاع أكثر من 255 هكتارا من العقارات غير المستغلة

20.11.17

قسنطينة: انطلاق أول موسم فلاحي لزراعة السلجم الزيتي "الكولزا" بالجزائر

20.11.16

الجزائر/موريتانيا: بحث سبل توسيع التعاون التجاري بين البلدين