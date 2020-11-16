الاعتداء المغربي بالكركرات: المجر تدعو الى احترام اللوائح الأممية

سكنات عدل: إستكمال توزيع 30 ألف وحدة على المستوى الوطني نهاية السنة الجارية -

اجتماع الحكومة: قطاعات العدل، المالية، الصناعة الصيدلانية، المؤسسات المصغرة، الداخلية والموارد المائية محور الدراسة -

خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية يهدد الأمن و السلم العالميين -

الرابطة الأولى - 2020-2021: مدوار متفاجئ من تغير مواقف بعض الأندية من نظام المنافسة -

السيد شيخي يستعرض مع أعضاء من المنظمة الوطنية للمجاهدين ملفات تخص الذاكرة والتاريخ -

ألعاب القوى: البطولة الافريقية من 1 الى 5 يونيو 2021 بوهران -

مجلس الأمة يضبط الجدول الزمني لأشغاله للفترة من 23 الى 26 نوفمبر -

حوادث المرور: وفاة 16 شخصا و إصابة 351 أخرا بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع -

كورونا: 1038 إصابة جديدة، 627 حالة شفاء و 20 وفاة -

المغرب بصدد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بالأراضي الصحراوية المحتلة -

رياضة/ الجزائر- وباء: وزارة الشباب والرياضة تضع اجراءات وقائية جديدة -

مجلس حقوق الإنسان ينوه ب المكانة الخاصة التي أعطاها دستور 2020 للطفل -

صيد قاري بميلة: إنتاج نحو 20 طنا من الأسماك منذ يناير إلى أكتوبر 2020 -

مجلس قضاء الجزائر: 14 سنة سجنا نافذا لمحي الدين طحكوت و 5 سنوات نافذة لأويحيى وسلال -

مجلس الأمة: عرض و مناقشة قانون المالية لسنة 2021 غدا الخميس أمام لجنة الشؤون الاقتصادية -

إحالة ملف بوتفليقة السعيد وطرطاق وحنون و مدين على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة -

كوفيد-19: الرفع من قدرة استيعاب المصالح الاستشفائية بالأسرة عبر الوطن الى 65 بالمائة -

نحو إستلام أول مركز بسطيف لاستقبال و توجيه المسبوقين قضائيا -

تصفيات كأس إفريقيا: أربعة منتخبات تحسم بطاقة تأهلها لنهائيات الكاميرون -