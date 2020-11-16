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ديبلوماسي صحراوي يحمل المغرب مسؤولية زج المنطقة عن قصد في أتون المرحلة الجديدة

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 18:15     الفئـة : دولــي     قراءة : 23 مرات

بروكسل - حمل عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، نظام الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة في زجه وعن قصد المنطقة في أتون هذه المرحلة الجديدة، مؤكدا أن الشعب الصحراوي سيخوض هذه الصفحة الجديدة من نضاله الشرعي، بنفس النظافة والرزانة والإطار القانوني، المشهود له منذ بداية كفاحه من أجل تحرير بلاده.

وأوضح السفير الصحراوي في تصريح صحفي، نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، أنه ومنذ يوم الجمعة 13 نوفمبر، "التاريخ الذي دق فيه الاحتلال المغربي فعليا آخر مسمار في نعش التسوية الأممية الإفريقية في الصحراء الغربية بعد أن اغتالها سياسيا في وقت سابق بالتراجع عن تنظيم استفتاء تقرير المصير، بدأت الحرب بالفعل وهي متواصلة".

واشار هنا الى البيانات العسكرية الثلاثة لوزارة الدفاع الصحراوية والتي تبرز النقاط التي تم فيها مهاجمة قوات نظام الاحتلال المغربي الذي حمله المسؤولية الكاملة "لأنه هو من زج عن قصد ووعي بالمنطقة في أتون هذه المرحلة الجديدة إلى جانب الأمم المتحدة التي انتظرها الشعب الصحراوي ثلاثين سنة لتنظيم الاستفتاء ولم تتقدم قيد أنملة في تنفيذ مأموريتها كما يجب ومثل ما تم الاتفاق عليه مع المغرب".

وطمأن الديبلوماسي الصحراوي بأن "الشعب الصحراوي سيخوض بنفس النظافة والرزانة والإطار القانوني المشهود له بها، هذه الصفحة الجديدة من نضاله الشرعي التي بدأت من الكركرات عقب نسف الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال العملية والهجوم العسكريين ضد المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي أمام الثغرة غير الشرعية في جدار العار جنوب غرب الصحراء الغربية''.

كما شدد على أن الشعب الصحراوي ومنذ بداية مسيرته الكفاحية تحكمه مبادئ واضحة فيما يخص نظافة أساليب النضال ، وبأن جبهة البوليساريو ومنذ قيامها إلى الآن كحركة تحرير وطنية، ظلت تناضل في الإطار القانوني وضمن حدود الإقليم المعترف به دوليا كإقليم متمتع بالاستقلال وبصدد عملية تصفية الاستعمار، مبرزا في هذا الصدد أن "البوليساريو لم تلجأ أبدا إلى الأعمال الخارجة عن القانون حتى في زمن السبعينات حيث كانت هناك موجة أعمال إرهابية تقوم بها بعض الحركات المحسوبة على الجناح التحرري".

من جانب أخر أشار السيد أبي بشرايا البشير، إلى أنه ومنذ اندلاع الاشتباكات المسلحة في الكركرات وعلى طول جدار العار المغربي في الصحراء الغربية، تزايدت رغبة الشباب الصحراوي للالتحاق بالصفوف الأمامية لجيش التحرير الصحراوي، مضيفا أن البعثات الصحراوية في أوروبا تستقبل مئات المكالمات الهاتفية من أعضاء وشباب الجالية الصحراوية من أجل الالتحاق والالتحام مع شعبه في هذا الظرف المفصلي من تاريخ المقاومة الصحراوية.

كلـمات مفتـاحيــة :
ديبلوماسي صحراوي يحمل المغرب مسؤولية زج المنطقة عن قصد في أتون المرحلة الجديدة
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 18:15     الفئـة : دولــي     قراءة : 23 مرة   شارك

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