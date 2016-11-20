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الهلال الأحمر الجزائري يسلم 60 طنا من المساعدات الإنسانية لنظيره الصحراوي

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 17:51     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرات
الهلال الأحمر الجزائري يسلم 60 طنا من المساعدات الإنسانية لنظيره الصحراوي

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراوين) - سلم ظهر اليوم الاثنين الهلال الأحمر الجزائري بمخيمات اللاجئين الصحراويين الشهيد الحافظ حمولة 60 طنا من المساعدات الإنسانية للهلال الأحمر الصحراوي وذلك في اطار التضامن الدائم والثابت للشعب الجزائري مع الشعب الصحراوي.

و أشرف على تسليم هذه المساعدات التي وصلت في وقت سابق على متن طائرتين عسكرتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية الى مطار الرائد فراج بتندوف, نائب رئيسة الهلال الأحمر الجزائري بن عودة الطيب وعن الجانب الصحراوي رئيس الهلال الصحراوي يحي بوحبيني.

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وبهذه المناسبة جدد السيد بوحبيني شكر الشعب الصحراوي "لوقوف الجزائر شعبا وحكومة" في "كل المحن التي مر بها " خاصة في ظل "الظروف الاستثنائية التي يعيشها" مشيدا ب" الدور الإنساني الكبير" الذي يؤديه الجيش الوطني الشعبي.

وفي نفس الاطار نوه السيد بوحبيني بتضامن الجزائر مع الشعب الصحراوي لمكافحة وباء جائحة كورونا التي تضرب العالم.

يذكر أن هذه المساعدات تتمثل في مواد غذائية أساسية وكذا مواد تعقيم وتطهير، وهي مبادرة انسانية تدخل في "إطار الدعم الدائم والثابت من طرف الشعب الجزائري للشعب الصحراوي الشقيق الذي يعاني ظروفا إنسانية صعبة" حسبما كشفت عنه أمس الأحد رئيسة الهلال الأحمر الجزائري خلال اشرافها على عمليات الشحن بالقاعدة الجوية لبوفاريك.

وأشادت بالمناسبة بدور الجيش الوطني الشعبي في "دعم العمليات الإنسانية بصفة عامة والعمليات التي يبادر بها الهلال الأحمر الجزائري، باعتباره الذراع الإنساني للسلطات العمومية".

آخر تعديل على الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 17:52
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الهلال الأحمر الجزائري يسلم 60 طنا من المساعدات الإنسانية لنظيره الصحراوي
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 17:51     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرة   شارك

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