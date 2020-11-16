قوات الاحتلال المغربي تشن حملات اعتقالات ومداهمات لمنازل الصحراويين بالمناطق المحتلة

وذكرت الوكالة أن عائلات الشبان الثلاثة، نصر الله بايا ، يحيى محمد الطالب والبخاري لحميدي، قد فوجئت باعتقال أبنائها وإحالتهم على مقر شرطة الاحتلال بالمدينة، أين تعرضوا للتعذيب المبرح في انتظار نقلهم إلى العاصمة المحتلة العيون للمثول أمام المحكمة هناك.
ويأتي هذا الاعتقال لينضاف إلى حملات الاختطاف والمداهمات المتواصلة بالعاصمة المحتلة العيون، فبعد اختطاف الشاب الصحراوي أحمد الكركار تمت مداهمة العديد من منازل الصحراويين خاصة بأحياء الشريف الراضي ، معطى الله والفتح كمنزل عائلة أهل بلعمش وأهل الإسماعيلي وأهل كزيزة ، وذلك من طرف فرق مقنعة حيث تم الاعتداء على العائلات والعبث بمحتويات المنازل.
تجدر الإشارة، إلى أن المناطق المحتلة تعيش على صفيح ساخن تزامنا والقرار الأخير لجبهة البوليساريو القاضي باستئناف الكفاح المسلح وردود الفعل الترحيبية الذي لاقاه القرار من طرف الجماهير الصحراوية بالأرض المحتلة.
وكانت قوات الإحتلال المغربية نفذت في ساعة مبكرة من فجر الجمعة الماضية اعتداء عسكريا على المنطقة العازلة الكركرات من خلال إجراء ثلاث ممرات جديدة غير قانونية في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.