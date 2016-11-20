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منظمة "يوزي" تشيد بصبر وتمسك الشعب الصحراوي بمبادئ الشرعية الدولية لأكثر من 30 عاما

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 17:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 1 مرات

الشهيد الحافظ  - أشاد الاتحاد العالمي للشبيبة الاشتراكية "اليوزي"، بصبر الشعب الصحراوي وتمسكه بمبادئ الشرعية الدولية لأكثر من 30 عاما، معتبرا أنه من واجب الأمم المتحدة الوفاء بالوعود التي قطعتها لهذا الشعب عام 1991 بتنظيم استفتاء تقرير المصير.

وأكدت المنظمة الشبانية العالمية "يوزي"، في بيان أوردته وكالة الانباء الصحراوية، عن تضامنها التام والمطلق مع نضال الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير المصير.

وجاء في البيان أن الاتحاد يجدد التأكيد على جميع قراراته ومواقفه المؤيدة لاحترام حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والاستقلال، وهو مبدأ يجب أن تتمتع به جميع الشعوب دون تمييز، بما في ذلك شعب الصحراء الغربية.

في هذه الاثناء، أوضح "يوزي" انه يتابع بقلق أخر التطورات في الصحراء الغربية، وخاصة التوتر المتصاعد في منطقة الكركرات، جنوب غرب الصحراء الغربية.

ودعا في هذا الاطار إلى إغلاق ثغرة الكركرات باعتبارها خرقا للشرعية الدولية، باعتبار انها لم تكن موجودة أثناء التوقيع على خطة التسوية لمنظمة الوحدة الأفريقية والامم المتحدة لوقف إطلاق النار التي اعتمدها الطرفان في عام 1991.

وطالب الاتحاد العالمي للشبيبة الاشتراكية طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف تنفيذ الحلول المتفق عليها سابقا، ولا سيما خطة التسوية لمنظمة الوحدة الأفريقية والامم المتحدة لعام 1991 التي تنص على إجراء استفتاء حول تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

كما دعا الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، إلى التدخل العاجل في المنطقة ،و حث الأمين العام للأمم المتحدة على تعيين مبعوث شخصي جديد، حتى يساهم في جلب الطرفين إلى مفاوضات مباشرة لإيجاد حل ينهي حالة الاستعمار للأراضي الصحراوية.

كلـمات مفتـاحيــة :
منظمة "يوزي" تشيد بصبر وتمسك الشعب الصحراوي بمبادئ الشرعية الدولية لأكثر من 30 عاما
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 17:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 1 مرة   شارك

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