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حزب سياسي باراغواني يدين الهجوم المغربي الجبان على صحراويين مدنيين في الكركرات

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 17:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات

أسونسيون (باراغواي) - جدد الحزب الشعبي الباراغواني (تيكوجوجا) دعمه وتضامنه  مع الشعب الصحراوي في كفاحه الشرعي ضد الاحتلال المغربي الذي شن هجوما عسكريا ضد صحراويين مدنيين سلميين في منطقة الكركرات بجنوب غرب الصحراء الغربية.

وجاء في بيان للحزب أن "المملكة المغربية خرقت اتفاق وقف اطلاق النار بعد دخول قواتها إلى منطقة الكركرات إضافة إلى شنها لهجمة عسكرية ضد مدنيين صحراويين في المنطقة العازلة"، مضيفا أن "الهجوم العسكري الجبان في هذه المنطقة يهدف إلى إنهاء مظاهرات المدنيين الصحراويين الذين أغلقوا سلميا الثغرة غير القانونية منذ 21 أكتوبر الأخير".

وأردف الحزب الباراغواني بالقول أن "التدخل العسكري المغربي في الأراضي الصحراوية انتهى بالمواجهة المباشرة مع الجيش الصحراوي  الذي حاول حماية المدنيين الأكثر تضررا".

وجاء في ذات البيان "إن الحزب الشعبي الباراغواني تيكوجوجا يرفض هذه الأعمال العنيفة ضد المدنيين ويعرب عن تضامنه الواسع مع الشعب الصحراوي الباسل الذي سينال حريته واستقلال طال الأمد أم قصر".

وكانت العديد من المنظمات والنقابات والجمعيات الدولية قد أدانت بشدة الاعتداء المغربي العسكري على صحراويين مدنيين في منطقة  الكركرات، داعية الأمم المتحدة إلى الإسراع في تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.

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حزب سياسي باراغواني يدين الهجوم المغربي الجبان على صحراويين مدنيين في الكركرات
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 17:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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