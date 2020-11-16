العيون المحتلة: تعرض شاب صحراوي للاختطاف والتعذيب من قبل  سلطات الإحتلال المغربي

العيون المحتلة (الصحراء الغربية) - أفاد حقوقيون في منطقة العيون المحتلة، تعرض شاب صحراوي يبلغ من العمر 19 للاختطاف اول امس وتعرضه لشتى أنواع التعذيب والإهانة من قبل سلطات الاحتلال المغربي داخل ما يسمى ولاية أمن العيون ووضعه الصحي خطير.

وقالت والدة الشاب المدعو احمد حبدي محمد فاضل الكركار، امس الاحد، ان ابنها "تعرض لأبشع أنواع التعذيب و التنكيل، ما تسبب له في فقدان القدرة على التكلم والحركة ويتواجد حاليا بغرفة محروسة بمستشفى بن المهدي بالعيون المحتلة بعد أن أصيب باضطراب عقلي و أزمة سيكولوجية وهو ما صرح به الطبيب لعائلة الأسير المدني و قدم لهم وصفة طبية تتضمن أدوية و مهدئات" .

وجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال المغربي بالعيون المحتلة قد شنت هجوما على المدنيين الصحراويين وقامت بحملة اعتقالات واسعة وتهديدات واختطافات لكبحهم والانتقام منهم.

يذكر ان مجموعة من الأشخاص التابعين لشرطة الاحتلال المغربي بالعيون المحتلة يتزعمهم المدعو عالي بويفري يقومون بمهاجمة ومداهمة منزل أهل الكركار الكائن حي الدشيرة بالعيون المحتلة عبر تكسير الباب واختطاف ابنهم أحمد البالغ من العمر تسعة عشر سنة ، حسب نفس المصدر.

وهجوم سلطات الإحتلال المغربي على منزل العائلة يأتي في سياق هجمة شنتها لإعتقال الشبان الصحراويين المعروفين بمواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية والمشاركة في المظاهرات السلمية التي تعرفها العيون المحتلة ومناطق أخرى من الجزء المحتل من الصحراء الغربية.