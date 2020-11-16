الكركرات: معهد سيمون بوليفار يدين العدوان المغربي

و في بيان له, اكد المعهد ان "التواجد العسكري غير الشرعي و قمع المتظاهرين السلميين في منطقة الكركرات يشكلان انتهاكا صارخا للاتفاق العسكري رقم 1 مما ادى الى اشتباكات من شأنها ان تؤدي الى نزاع عسكري جديد".
و دعا المعهد مجلس الامن الاممي و الامين العام للامم المتحدة الى اتخاذ التدابير اللازمة على غرار تعيين مبعوث خاص للصحراء الغربية بغية ضمان السلم في المنطقة و وضع الاليات اللازمة للسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير و سيادته على ترابه من دون اي تهديد خارجي.
و اشار المعهد الى "استمرار المنظمات و الحركة الاجتماعيتين و السلطة الشعبية للثورة البوليفارية في رفع رايات كفاح الشعب الصحراوي من اجل تقرير مصيره و سيادته الترابية".
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و اضاف المصدر "لا يوجد مكان في العالم اليوم لفرض ذهنيات استعمارية و فتح نزاعات جديدة من شأنها ان تؤدي الى خسائر بشرية و مادية لا تعوض".
و شدد المعهد على ضرورة عودة كل الاطراف الى مسار الحوار و التفاوض لتحقيق سلم يقوم على احترام حقوق الشعب الصحراوي.
و ادانت العديد من المنظمات و النقابات و الجمعيات الدولية بقوة الاحد هذا الاعتداء المغربي ضد المدنيين الصحراويين, داعين الى ضرورة تنظيم استفتاء حول تقرير المصير للشعب الصحراوي في اقرب الاجال.
و من جهته, افاد المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية ان ثغرة الكركرات غير الشرعية تجسد افلات المغرب من العقاب و الذي يسمح له بالاستمرار في نهب الثروات الصحراوية و انتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.