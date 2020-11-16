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رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا تدعو إلى خلق جبهة إعلامية لمواجهة مناورات الاحتلال المغربي

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 10:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات

مدريد - دعت رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا كل الصحفيين والإعلاميين والكتاب الصحراويين إلى "التجند وخلق جبهة إعلامية "صدامية" تواجه مناورات الاحتلال المغربي وتكشف زيف دعايته ومغالطاته.

وقالت الرابطة في بيان لها "بعد تبني الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب خيار الكفاح المسلح" على إثر إقدام قوات الاحتلال المغربية يوم 13 نوفمبر في "خطوة استفزازية" على الهجوم على المدنيين الصحراويين المعتصمين أمام ثغرة الكركرات غير القانونية, "وهو ما فرض على الجيش الصحراوي التدخل لحماية المدنيين الصحراويين العزل", فإن رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا تعلن عن "تأهبها التام واستعدادها تلبية لنداء الواجب الوطني المقدس".

ولفت البيان إلى أن "العدوان العسكري المغربي يشكل خرقا واضحا وصريحا لمقتضيات اتفاق السلام الذي تشرف عليه الأمم المتحدة, ونسفا صريحا لكل مساعي السلام وإيجاد حل على قاعدة الإستفتاء وتقرير المصير للشعب الصحراوي".

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وبناء على "الوضعية الجديدة والظرف الراهن الذي باتت تعيشه القضية الصحراوية" - يضيف البيان- توجه رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين "نداء عاجلا إلى كل الصحفيين والإعلاميين والكتاب الصحراويين في كافة مواقعهم إلى التجند والتأهب والحيطة وخلق جبهة إعلامية من أجل إفشال مناورات الاحتلال وتكشف زيف دعايته ومغالطاته".

كما تهيب الرابطة بكافة الصحفيين والكتاب الصحراويين إلى "الانخراط في الهبة الجماهيرية العريضة لدعم الصفوف الأمامية لجيشنا الشعبي الأبي الباسل".

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رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا تدعو إلى خلق جبهة إعلامية لمواجهة مناورات الاحتلال المغربي
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 10:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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