الكركرات: جمعية من الاكوادور تدعو الى الانسحاب الفوري لقوات الاحتلال المغربية

و قالت الجمعية في بيان لها غداة الاعتداء السافر "لقد مارس المدنيون الصحراوين العزل حقهم في التظاهر و التجمع السلمي الذي تكفله الاعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".
و أشارت الجمعية في ذات السياق "الأمر يتعلق بمظاهرة سلمية ضد الثغرة غير الشرعية التي احدثها المغرب بموافقة المينورسو و التي تفتقر الى كفاءات في مجال حقوق الانسان كما انها لم تؤدي لحد الآن المهمة التي استحدثت من اجلها في سنة 1991 و هي تنظيم استفتاء تقرير مصير للشعب الصحراوي".
و اغتنمت الجمعية هذه الفرصة لتجديد دعمها للشعب الصحراوي في كفاحه المشروع من اجل الاستقلال، داعية الى تنظيم استفتاء لتقرير المصير في "أقرب الآجال".
و أثار المغرب بخرقه لاتفاق وقف اطلاق النار في منطقة الكركرات بعد الاعتداء المسلح على الصحراويين العزل موجة واسعة من التنديد و الادانة الدولية و دعوات للاحتلال المغربي بوقف الهجمات واحترام القانون الدولي.
و أبدت الأمم المتحدة قلقها بشأن التداعيات التي من الممكن ان تنجر عن التطورات الاخيرة في الصحراء الغربية عقب الاعتداء العسكري المغربي، مشيرة إلى ان بعثة المينورسو "عازمة" على تنفيذ مهمتها.
و من جهته، عبر رئيس لجنة الاتحاد الافريقي، موسى فقي أمس السبت عن "انشغاله العميق بعد تدهور الوضع في الصحراء الغربية و بالأخص في منطقة الكركرات و و بعد التهديدات بوقف اطلاق النار الساري المفعول منذ سنة 1991".