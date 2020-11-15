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الكركرات:"رواق النهب" الذي يرمز الى اللاعقاب

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 17:21     الفئـة : دولــي     قراءة : 24 مرات

لندن - صرحت رئيسة مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية سيلفيا فالانتين أن الثغرة غير القانونية بالكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية تجسد اللاعقاب الذي يسمح للمغرب بمواصلة نهب موارد الصحراء الغربية و انتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

في هذا الصدد، أكدت المتحدثة أن " الطريق التجاري للكركرات يجسد اللاعقاب الذي يمكن للمغرب من خلاله مواصلة انتهاك حقوق الصحراويين خاصة حقهم في تقرير المصير" مضيفة أن المغرب تستخدم هذه الثغرة غير القانونية ل "تصدير المنتوجات المنهوبة من الصحراء الغربية و التي تعتبر بعد ذلك بميناء نواديبو في موريتانيا".

و أوضحت السيدة سيلفيا أن الأيام التي تلت بداية المظاهرات السلمية للصحراويين (20 أكتوبر) للمطالبة بالغلق النهائي لنقطة العبور غير القانوني للتجارة "شوهد " طابور من الشاحنات و هي محملة بمنتوجات الصيد البحري في انتظار العبور" و في يوم 8 نوفمبر سمح المتظاهرون لحاملي جوازات سفر موريتانية بالعبور.

من جهة أخرى، تأسفت رئيسة المرصد " لتقاعس البعثة الاممية المتواجدة بهذا الاقليم لثلاثة عقود في آداء مهمتها المتمثلة في تنظيم استفتاء يسمح للصحراويين باختيار وضع اقليمهم و مواردهم" واصفة استغلال المغرب للموارد الصحراوية و تصديرها عبر منطقة الكركرات ب "مخالفة لدولة القانون و روح اتفاقات السلام".

و قد دعا المرصد الى ايجاد " فورا و بشكل بناء" تسوية سياسية للنزاع مع احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و من شأنها وضع حد للاحتلال المغربي.

و حسب المرصد فانه "يتعين على الحكومات و المؤسسات الأجنبية تدعيم مسار السلام من خلال الامتناع عن دعم المطالب الباطلة للمغرب حول الاقليم الصحراوي من خلال التبادلات التجارية التي تعتبرها المحاكم الدولية غير قانونية".

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت في أربعة قرارات بأن الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، سيما الاتفاق التجاري، غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية لأن هذا البلد منفصل و مميز عن كل بلد آخر عبر العالم سيما المغرب.

و قد رددت محكمة الاتحاد الأوروبي نتائج محكمة العدل الدولية التي أقرت أن المغرب لا سيادة به على الصحراء الغربية و أنه من حق الشعب الصحراوي تقرير مصيره.

و حسب جبهة البوليساريو فان استعمال الكركرات من طرف المغرب "غير قانوني" وان هذا التصريح مؤسس بما أن المغرب و الجبهة وقعا في 1988 على الاتفاق من أجل تنظيم استفتاء.

و في سنة 2001 شرع المغرب في بناء طريق تمر عبر المنطقة العازلة الكركرات.

واضافت رئيسة المرصد أن الأمم المتحدة أدانت المؤسسة حيث اعتبرت أن " قامت بنشاطات قد تخالف اتفاق وقف اطلاق النار" غير أنها لم تتحرك حول " النشاط التجاري و المدني" بالمنطقة معتمدة في ذلك على تقارير الأمين العام للأمم المتحدة.

و في 2017 تصاعدت التوترات ليشن المغرب مرة أخرى الجمعة الماضي اعتداء بهذه المنطقة العازلة .

و ردا على هذا الاعتداء الصارخ، دافعت قوات الجيش الشعبي الصحراوي من أجل حماية المدنيين الصحراويين العزل الذين كانوا يتظاهرون بعين المكان منذ عدة اسابيع.

و قد مكن تدخل جيش التحرير الصحراوي من تأمين و اجلاء المدنيين.

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الكركرات:"رواق النهب" الذي يرمز الى اللاعقاب
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 17:21     الفئـة : دولــي     قراءة : 24 مرة   شارك

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