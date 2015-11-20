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شحن 60 طنا من المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين 

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 18:57     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات
شحن 60 طنا من المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين 

الجزائر - تم بعد ظهر اليوم الاحد بالقاعدة الجوية لبوفاريك بولاية البليدة، شحن 60 طنا من المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين بتندوف.

وسيتم نقل هذه المساعدات صباح غد الاثنين عبر طائرتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية الى تندوف قبل إيصالها الى مخيمات اللاجئين الصحراويين، حسب ما صرحت به رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس.

وكشفت السيدة بن حبيلس خلال إشرافها على هذه العملية، بحضور قائد القاعدة الجوية لبوفاريك، العميد جنادبية فوزي، والسفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، وممثل المفوضية السامية لللاجئين، أوغوستينو مولاس، وممثل برنامج الغذاء العالمي، عماد خنيفر، أن هذه المساعدات تتمثل في مواد غذائية أساسية وكذا مواد تعقيم وتطهير، مشيرة الى أن هذه المبادرة الإنسانية تدخل في اطار "الدعم الدائم والثابت من طرف الشعب الجزائري للشعب الصحراوي الشقيق الذي يعاني ظروفا إنسانية صعبة".

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وأشادت بالمناسبة بدور الجيش الوطني الشعبي في "دعم العمليات الإنسانية بصفة عامة والعمليات التي يبادر بها الهلال الأحمر الجزائري باعتباره الذراع الإنساني للسلطات العمومية".

بدوره، قدم السفير الصحراوي شكره للشعب الجزائري على دعمه ووقوفه الى جانب الشعب الصحراوي، مشيدا في نفس الوقت بالجهود التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي في نقل المساعدات الانسانية للاجئين الصحراويين.

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شحن 60 طنا من المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين 
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 18:57     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

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