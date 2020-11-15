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الاعتداء المغربي في الكركرات: الصحافة الموريتانية تسلط الضوء على المستجدات الجارية على الحدود الشمالية لبلادها

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 17:30     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات

نواكشوط - تناولت وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية الموريتانية الأحداث والمستجدات الجارية على الحدود الشمالية لموريتانيا، الناجمة عن الاعتداء العسكري المغربي على المتظاهرين المدنيين الصحراويين أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية.

وفي هذا الصدد، نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء نص بيان وزارة الشؤون الخارجية الذي تضمن موقف موريتانيا الذي "يدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وتغليب منطق الحكمة، لتهيب بكل الفاعلين للسعي إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وإلى حل توافقي عاجل للأزمة وفقا لآليات الأمم المتحدة، يحفظ مصالح الأطراف ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر".

كما نشر موقع "الأقلام" تقريرا تحت عنوان : "موريتانيا والجزائر تدعوان المغرب والبوليساريو إلى ضبط النفس"، ونشر نص بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية وكذا بيان لخارجية الموريتانية بهذا الخصوص.

كما نقل ذات الموقع، بيان جبهة البوليساريو، الذي مفاده أن "ثلاثة عقود من وقف إطلاق النار في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، انتهت يوم الجمعة، بعد عملية عسكرية شنتها قوات مغربية في منطقة حدودية مضطربة"، معرجا على تصريح وزير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محمد سالم ولد السالك لوكالة الأنباء الفرنسية، معلنا أن الحرب قد بدأت وأن الجانب المغربي خرق اتفاق وقف إطلاق النار"، وأن "القوات الصحراوية منخرطة في دفاع شرعي عن النفس".

أما موقع "ميادين"، فقد أبرز إعلان جبهة البوليساريو عن إلغاء قرار وقف إطلاق النار مع المغرب.

من جهتها، دعت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وسائل الإعلام المحلية والمراسلين الدوليين المعتمدين بموريتانيا والمهتمين بالتغطية ، إلى الحرص على تأمين الأخبار بمهنية والتحلي بالقضية ومواكبة التطورات الأمنية الحاصلة على الحدود بموضوعية والنأي عن إضفاء الإثارة والتهويل، على المعالجات الإخبارية والعمل على إشاعة روح التهدئة".

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الاعتداء المغربي في الكركرات: الصحافة الموريتانية تسلط الضوء على المستجدات الجارية على الحدود الشمالية لبلادها
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 17:30     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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