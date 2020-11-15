كورونا: 860 إصابة جديدة، 434 حالة شفاء و 15 وفاة -

المغرب فرض على الشعب الصحراوي وجيشه التصدي له عندما حاول إحتلال مزيد من أراضيه -

السيد شنين يدعو الأمم المتحدة الى تحمل مسؤوليتها إثر الاعتداء المغربي على منطقة الكركرات -

تكوين مهني: إعداد برامج تكوينية للتخصصات المرتبطة بالطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي -

وهران: إعلان غابة مداغ منطقة منكوبة -

توسيع شبكة القرض الشعبي الجزائري إلى 160 وكالة مع نهاية السنة الجارية -

محاكمة الخليفة بنك: 18 سنة سجنا نافذا ضد عبد المؤمن رفيق خليفة -

المجلس الشعبي الوطني: لجنة المالية والميزانية تدرس التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2021 -

اجتماع تقييمي لوزيرة البيئة مع المدراء الولائيين وإطارات القطاع -

الكركرات: قلق بالبرلمان البريطاني وتحركات للنظر في خرق المغرب لوقف إطلاق النار -

الرئيس تبون ينهي بروتوكول العلاج الموصى به -

مسابقة هواوي للتكنولوجيا: تتويج فريقين من طلبة جزائريين بالمركز الأول -

شراع / أولمبياد-2020 (تحضيرات): المنتخب الجزائري في تربص جديد بالعاصمة -

الجلفة: التزام تام بالتدابير الإحترازية من وباء كورونا -

كرة القدم / الرابطة الأولى: مولودية وهران تنضم للمطالبين ببطولة بفوجين -

وهران/كوفيد-19: تسجيل 6 ألاف مخالفة للحجر الصحي من 5 إلى 14 نوفمبر الجاري -

وزير صحراوي: المغرب يواصل استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين في الاراضي المحتلة -

أكثر الحالات الحادة أو الوفيات بسبب كورونا للمصابين بداء السكري تسجل لدى البالغين 65 سنة فما فوق -

32 سنة على اعلان قيام الدولة الفلسطينية من الجزائر وحلم الاستقلال لازال بعيد المنال -