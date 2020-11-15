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الكركرات: قلق بالبرلمان البريطاني وتحركات للنظر في خرق المغرب لوقف إطلاق النار

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 16:00     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات
الكركرات: قلق بالبرلمان البريطاني وتحركات للنظر في خرق المغرب لوقف إطلاق النار

لندن - طالب أليكس يوبيل، عضو في البرلماني البريطاني عن حزب العمال والوزير ضمن حكومة الظل للحزب المعارض، بضرورة اجراء استفتاء تقرير المصير بشكل عاجل لتحقيق إرادة الشعب الصحراوي بعد أن طال أمده، كاشفا عن عزمه طلب عقد اجتماع مع رئيس المجموعة البرلمانية الصداقة مع الشعب الصحراوي من أجل إثارة مخاوف الحكومة مما يجري بمنطقة الكركرات وخرق المغرب لاتفاق قف اطلاق النار.

جاء ذلك في تغريدة لأليكس يوبيل على حسابه الشخصي بتويتر، حيث قال "بصفتي عضو في المجموعة البرلمانية الصداقة مع الشعب الصحراوي، سأطلب من الرئيس عقد اجتماع حتى نتمكن من إثارة مخاوفنا مع الحكومة"، مضيفا أن المطلوب فيما يخص قضية الصحراء الغربية هو "استفتاء تقرير المصير بشكل عاجل لتحقيق إرادة الشعب بعد أن طال أمده".

وفي ضوء استمرار المواجهات العسكرية على مستوى جدار العار في الصحراء الغربية التي اندلعت منذ الجمعة الماضي عقب خرق المغرب لإتفاق وقف إطلاق النار، طالبت المجموعة البرلمانية الصداقة مع الشعب الصحراوي لقاء الوزير المنتدب للشرق الاوسط وشمال إفريقيا، كما أجرت اتصالات مع وزارة الخارجية قصد إبلاغها عن انشغالهم إزاء الوضع والتطورات في المنطقة.

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يشار إلى أن المجموعة البرلمانية الصداقة مع الشعب الصحراوي التي تضم عدة أحزاب سياسية، قد طالبت من بريطانيا بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن وعضو مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، تحمل مسؤولياتها إزاء ما آلت إليه الأوضاع مؤخرا في الإقليم.

وشهد أول امس الجمعة تطورا خطيرا بمنطقة الكركرات حيث يتظاهر مدنيون صحراويون منذ عدة ضد الثغرة غير الشرعية التي اقامها الاحتلال المغربي في جدار العار .

ففي فجر هذا اليوم قامت قوات الإحتلال المغربي بشن هجوم عسكري ضد المتظاهرين السلميين في خرق فاضح لاتفاق وقف النار الموقع مع جبهة البوليساريو عام 1991 كجزء من خطة التسوية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية اخر مستعمرة في افريقيا.

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الكركرات: قلق بالبرلمان البريطاني وتحركات للنظر في خرق المغرب لوقف إطلاق النار
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 16:00     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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