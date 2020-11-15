مجلس الشباب الإسباني يعرب عن شجبه لانتهاك الاحتلال المغربي لإتفاق وقف إطلاق النار

مدريد- أعرب مجلس الشباب الإسباني، عن شجبه الانتهاكات المتكررة من قبل دولة الاحتلال المغربي لاتفاقيات التي نسفت اتفاق وقف اطلاق النار وأدت إلى اندلاع المواجهة المسلح في المنطقة بين قوات الاحتلال المغربي وجيش التحرير الصحراوي، داعية إلى وقف الحشد الذي يقوم به الجيش المغربي قرب في ثغرة الكركرات غير الشرعية.

مجلس الشباب الإسباني وفي بيان له، أكد دعمه لفعاليات المجتمع المدني الصحراوي والمظاهرات السلمية التي نظمتها أمام الثغرة غير القانونية في الكركرات، من أجل التعبير عن تطلعاتهم والمطالب بحقوقهم الأساسية التي يضمنها القانون الدولي.

وطالب البيان من المجتمع الدولي العمل على ضمان حقوق الشعب الصحراوي في إطار استكمال عملية إنهاء الاحتلال المغربي لأجزاء من أراضي الصحراء الغربية، وفق ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار

كما أكد دعمه الكامل للشعب الصحراوي، والكفاح الذي يقوده منذ 45 عاما من أجل انتزاع حقه في الحرية والاستقلال، داعيا حكومة إسبانيا، بوصفها الدولة القائمة بالإدارة والأمم المتحدة إتخاذ جميع التدابير والأدوات الضرورة من أجل تنفيذ القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وأثار العدوان المغربي السافر على المدنيين العزل في منطقة منزوعة السلاح الكركرات, استنكارا واسعا من دول وهيئات ومنظمات دولية حيث جددت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية "دعمها التام" للشعب الصحراوي في كفاحه من أجل الاستقلال داعية السلطات العليا في البلاد المقربة جدا من المملكة المغربية لتعديل موقفها لأنه الطريقة الوحيدة لإيجاد حل سياسي يحترم حق تصفية الاستعمار و يتجنب العودة الى الحرب".

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ومن جهته, استنكر اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي , استمرار المغرب احتلاله لأجزاء من الصحراء الغربية ومنعه الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير في خرق تام للقانون الدولي, داعيا كل المنظمات الشقيقة لتوعية شعوبها حول حقيقة هذا الاحتلال ومضاعفة التضامن مع قضية الصحراء الغربية.

وأعرب الاتحاد في بيان له يوم السبت, عن "استنكاره لاستمرار احتلال السلطات المغربية للصحراء الغربية والذي يمنع الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير في خرق واضح لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة" وذلك عقب العدوان العسكري المغربي يوم الجمعة على المتظاهرين السلميين في منطقة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية.