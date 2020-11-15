الاعتداء المغربي على الكركرات: إيطاليا تدعو إلى التعقل و استئناف المفاوضات

روما- أكدت وزارة الخارجية الايطالية يوم السبت أن ايطاليا تتابع "باهتمام كبير" موجة التوتر التي تشهدها منطقة الكركرات في الجنوب الغربي للصحراء الغربية اثر الاعتداء العسكري المغربي ضد مدنيين صحراويين, داعية إلى التعقل و تفادي اللجوء إلى استعمال العنف.

و أوضحت الخارجية الإيطالية أن "ايطاليا تتابع باهتمام كبير موجة التوتر في المنطقة العازلة الكركرات بالصحراء الغربية و تحث الأطراف المعنية على التعقل و تفادي اللجوء إلى استعمال العنف في ظل احترام اتفاقات وقف اطلاق النار السارية منذ 1991", مشيرة إلى أن الوضع السائد في الوقت الراهن بمنطقة الكركرات "يذكرنا بالضرورة الملحة لتعيين مبعوث شخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية في أقرب الآجال".

و أضاف ذات المصدر أن "إيطاليا تأمل في تسوية النزاع طبقا للائحة 2548 لمجلس أمن الأمم المتحدة" المصادق عليها نهاية أكتوبر.

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في قراره 2548 (2020) الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020 يمدد مجلس الأمن عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بسنة كاملة, داعيا طرفي النزاع ,المغرب و جبهة البوليساريو إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة و بحسن نية بغية التوصل إلى حل سياسي عادل و مستدام يقبله الطرفان و يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي.

???????للتذكير فان المغرب قد شن أمس الجمعة اعتداء عسكريا في المنطقة العازلة للكركرات ضد مدنيين صحراويين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي ضد انتهاك المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع في 1991.