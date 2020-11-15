Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الاعتداء المغربي على الكركرات: إيطاليا تدعو إلى التعقل و استئناف المفاوضات

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 08:39     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات
الاعتداء المغربي على الكركرات: إيطاليا تدعو إلى التعقل و استئناف المفاوضات

روما- أكدت وزارة الخارجية الايطالية يوم السبت أن ايطاليا تتابع "باهتمام كبير" موجة التوتر التي تشهدها منطقة الكركرات في الجنوب الغربي للصحراء الغربية اثر الاعتداء العسكري المغربي ضد مدنيين صحراويين, داعية إلى التعقل و تفادي اللجوء إلى استعمال العنف.

و أوضحت الخارجية الإيطالية أن "ايطاليا تتابع باهتمام كبير موجة التوتر في المنطقة العازلة الكركرات بالصحراء الغربية و تحث الأطراف المعنية على التعقل و تفادي اللجوء إلى استعمال العنف في ظل احترام اتفاقات وقف اطلاق النار السارية منذ 1991", مشيرة إلى أن الوضع السائد في الوقت الراهن بمنطقة الكركرات "يذكرنا بالضرورة الملحة لتعيين مبعوث شخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية في أقرب الآجال".

و أضاف ذات المصدر أن "إيطاليا تأمل في تسوية النزاع طبقا للائحة 2548 لمجلس أمن الأمم المتحدة" المصادق عليها نهاية أكتوبر.

اقرأ أيضا :  الكركرات: غوتيريش يحذر من عواقب الأحداث على مستقبل عملية السلام في المنطقة

في قراره 2548 (2020) الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020 يمدد مجلس الأمن عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بسنة كاملة, داعيا طرفي النزاع ,المغرب و جبهة البوليساريو إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة و بحسن نية بغية التوصل إلى حل سياسي عادل و مستدام يقبله الطرفان و يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي.

???????للتذكير فان المغرب قد شن أمس الجمعة اعتداء عسكريا في المنطقة العازلة للكركرات ضد مدنيين صحراويين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي ضد انتهاك المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع في 1991.

كلـمات مفتـاحيــة :
الاعتداء المغربي على الكركرات: إيطاليا تدعو إلى التعقل و استئناف المفاوضات
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 08:39     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.15

قضية الخليفة بنك : تواصل مرافعات هيئة الدفاع للأسبوع الثاني

20.11.15

مجلس الشباب الإسباني يعرب عن شجبه لانتهاك الاحتلال المغربي لإتفاق وقف إطلاق النار

20.11.15

المغرب يمنع وكالة الأنباء الإسبانية من دخول منطقة الكركرات

20.11.15

الإعتداء المغربي في الكركرات: اجماع دولي على ضرورة تنظيم استفتاء تقرير المصير للتسوية في…

20.11.15

الاعتداء المغربي على الكركرات: إيطاليا تدعو إلى التعقل و استئناف المفاوضات

20.11.15

جمعية مجرية تستنكر مواصلة المغرب احتلاله لأجزاء من الصحراء الغربية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.10

المغرب يشن حاليا حربا الكترونية على كل ما هو جزائري أو صحراوي

20.11.12

شعبة تربية النحل: توزيع أكثر من 1400 خلية نحل لفائدة صغار المربين بولاية الأغواط

20.11.13

الجزائر تستنكر الانتهاكات الخطيرة لوقف اطلاق النار في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية

20.11.12

تعديل الدستور: المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية للاستفتاء

20.11.10

فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة بجامع الجزائر ابتداء من 13 نوفمبر

20.11.09

الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة