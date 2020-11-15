جمعية مجرية تستنكر مواصلة المغرب احتلاله لأجزاء من الصحراء الغربية

بودابيست- استنكر اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي يوم السبت, استمرار المغرب احتلاله لأجزاء من الصحراء الغربية ومنعه الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير في خرق تام للقانون الدولي, داعيا كل المنظمات الشقيقة لتوعية شعوبها حول حقيقة هذا الاحتلال ومضاعفة التضامن مع قضية الصحراء الغربية.

وأعرب الإتحاد في بيان له اليوم السبت, عن "استنكاره لاستمرار احتلال السلطات المغربية للصحراء الغربية والذي يمنع الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير في خرق واضح لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة" وذلك عقب العدوان العسكري المغربي يوم امس الجمعة على المتظاهرين السلميين في منطقة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية.

وندد بيان الاتحاد "بصمت وتواطؤ المنظمات الدولية على راسها الامم المتحدة و الاتحاد الأوروبي الإمبريالي, خاصة إسبانيا وفرنسا التي بدلا من أن تضع حدا للاحتلال غير الشرعي تستغل الموارد الطبيعية الصحراوية تحت سيطرة السلطات المغربية".

و يعتقد اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي أن الوضع في الصحراء الغربية يستحق تضامنا واهتماما عاجلين من المجتمع الدولي, وجميع القوى المناهضة للإمبريالية والقوى التقدمية في جميع أنحاء العالم لدعم الشعب الصحراوي في نضاله الشرعي والنبيل ضد الاحتلال المستمر من قبل السلطات المغربية ولحفظ حقه في تقرير مصيره.

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كما جدد الاتحاد دعمه القوي للمرابطين الصحراويين الذين يتظاهرون أمام الانتهاك غير القانوني الذي مارسه المغرب في منطقة الكركرات, مشددا على ان هذا الدعم نابع من قناعتهم بأنه "حق مشروع لإنهاء الانتهاك المغربي المستمر لخطة التسوية ووقف إطلاق النار".

وعليه دعا الاتحاد كل المنظمات الشقيقة إلى بذل قصارى جهدها لتوعية شعوبها حول حقيقة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وتواطؤ الطبقات الحاكمة مع هذا الاحتلال.

كما جدد التأكيد على "موقف الاتحاد الثابت" الى جانب الشباب الصحراوي حفاظا على حقهم في تقرير المصير وقيام دولة الصحراء الغربية حرة ومستقلة في الوقت الذي مازالت مصنفة كمنطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي وفقا للأمم المتحدة, وقد ثم التعامل معها على أنها حالة لإنهاء الاستعمار مند عام 1963.