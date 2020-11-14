الإعتداء المغربي في الكركرات: موريتانيا تدعو للتحلي بضبط النفس وتغليب منطق الحكمة

نواكشوط - أكدت الجمهورية الإسلامية الموريتانية, أنها تتابع ب"قلق بالغ", مظاهر التوتر المتزايد, في منطقة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية, اثر العدوان المغربي يوم الجمعة على المتظاهرين السلميين في المنطقة داعية إلى التحلي بضبط النفس وتغليب منطق الحكمة.

ودعا بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية, نقلته وكالة الانباء الموريتانية, جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وتغليب منطق الحكمة, كما تهيب بكل الفاعلين للسعي إلى الحفاظ على وقف اطلاق النار الموقع بين الطرفين, المغرب وجبهة البوليساريو تحت رعاية أممية, في سبتمبر 1991.

وناشدت الوزارة طرفي النزاع "للعمل على ايجاد حل توافقي عاجل للأزمة وفقا لآليات الأمم المتحدة, يحفظ مصالح الأطراف ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر".

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للإشارة فقد شن المغرب في الساعات الأولى من فجر أمس الجمعة عدوانا عسكريا في المنطقة العازلة من الكركرات من خلال فتح ثغرتين جديدتين غير شرعيتين في الجدار العسكري الفاصل بالكركرات منزوعة السلاح في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في عام 1991 من قبل الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) تحت رعاية الأمم المتحدة.