Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حزب تجمع أمل الجزائر يسجل ب"استنكار كبير" الاعتداء المغربي على منطقة الكركرات بالصحراء الغربية

  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 17:00     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرات

 الجزائر- سجل حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) يوم السبت ب"استنكار كبير" الاعتداء المغربي على المدنيين الصحراويين بمنطقة الكركرات بالأراضي الصحراوية, معبرا عن قلقه "المتزايد" حول الوضع في الكركرات و"العدوان" على الجمهورية العربية الصحراوية أرضا وشعبا.

وجاء في بيان للحزب: "على اثر الهجمات العدوانية المسلحة التي ارتكبها جيش الاحتلال المغربي يوم أمس الجمعة في منطقة الكركرات التي تضم العديد من الصحراويين العزل, فإن حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) يسجل باستنكار كبير هذا الاعتداء, ويعبر عن قلقه المتزايد حول الوضع في الكركرات والعدوان على الجمهورية العربية الصحراوية أرضا وشعبا".

وبعد أن أدان ب"شدة" هذا "الفعل الشنيع" وما قد يؤول إليه الوضع الأمني في المنطقة, طالب حزب "تاج" المجتمع الدولي والأمم المتحدة ب"ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه هذا الاعتداء الصارخ على قرارات الشرعية الدولية واتفاق وقف اطلاق النار الموقع عليه من كلا الطرفين", مناشدا الأمين العام للامم المتحدة, أنطونيو غوتيريس, إلى "تحمل مسؤولياته كاملة إزاء تدهور الوضع في المنطقة".

اقرأ أيضا :  السويد : إدانة شديدة للعدوان العسكري المغربي ضد المتظاهرين الصحراويين السلميين في الكركرات

كما أكد "تاج" بأن هذه "الهجومات الجبانة" تعتبر "عملا عدوانيا مبيتا من جانب الاحتلال المغربي, هدفه الوحيد هو العودة إلى نقطة الصفر ونسف كل الجهود الرامية إلى نزع فتيل التوتر", مجددا دعوته إلى "ضرورة تهدئة الوضع من أجل الوصول إلى حل سلمي وفق ما قرأته لوائح الأمم المتحدة, بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

كلـمات مفتـاحيــة :
حزب تجمع أمل الجزائر يسجل ب"استنكار كبير" الاعتداء المغربي على منطقة الكركرات بالصحراء الغربية
  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 17:00     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.14

الإعتداء المغربي في الكركرات: موريتانيا تدعو للتحلي بضبط النفس وتغليب منطق الحكمة

20.11.14

الصحراء الغربية: 17 برلمانيا أوروبيا يدعون الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياته القانونية

20.11.14

مركب الحديد والصلب لوهران "توسيالي": تصدير أنابيب من الحجم الكبير إلى السنغال

20.11.14

النسخة الخامسة من "مؤتمر نساء من أجل المتوسط" عبر الإنترنت من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري

20.11.14

تيزي وزو : محند شريف حناشي يوارى الثرى وسط جمع غفير من المواطنين

20.11.14

اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: إلغاء انجاز المركز الرياضي "اولمبي إفريقيا" بتمنراست

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.10

المغرب يشن حاليا حربا الكترونية على كل ما هو جزائري أو صحراوي

20.11.12

تعديل الدستور: المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية للاستفتاء

20.11.13

الجزائر تستنكر الانتهاكات الخطيرة لوقف اطلاق النار في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية

20.11.10

تعديل الدستور: الاعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء اليوم الثلاثاء

20.11.12

شعبة تربية النحل: توزيع أكثر من 1400 خلية نحل لفائدة صغار المربين بولاية الأغواط

20.11.12

مستغانم : إحياء الذكرى 63 لمعركة "جبل السيخ" بأولاد معلة