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الإعتداء المغربي في الكركرات: جبهة البوليساريو ردت بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب

  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 16:51     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرات

مدريد- أكد ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا السيد عبدالله العرابي, على أن الطرف الصحراوي رد على الخروقات المغربية لاتفاقية وقف إطلاق النار, في منطقة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية, بالأسلوب و الطريقة المناسبتين.

وافادت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) يوم السبت, أن الدبلوماسي الصحراوي أكد أيضا على أن جبهة البوليساريو حذرت المجتمع الدولي أكثر من مرة لمنع المغرب من خرق بنود اتفاق وقف اطلا ق النار الموقع بين الطرفين في 1991 وبإشراف الامم المتحدة, بدءا بثغرة الكركرات غير القانونية وصولا إلى محاولته تجاوز المنطقة العازلة, وهو الامر الذي "كلف المنطقة حالة الحرب الذي تعيشه الآن", كما اضاف.

كما اشاد ممثل الجبهة في إسبانيا, بالدعم و التضامن الإسباني, الذي رافق القضية منذ البداية, مضيفا على أن الموقف الرسمي للحكومة الإسبانية لا زال غير مشرف و جد محتشم حيال مسؤوليات إسبانيا التاريخية تجاه القضية الصحراوية.

ويذكر ان قوات الاحتلال المغربي, اقدمت  فجر امس على إطلاق النار على المتظاهرين السلميين الصحراويين بالمنطقة العازلة بالكركرات في " فعل دنيء" و خرق صارخ لوقف إطلاق  النار الموقع سنة 1991.

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واثر هدا العدوان, أرسل الرئيس إبراهيم غالي رسالة مستعجلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس, و الرئيسة الدورية لمجلس الأمن, انقا روندا كينغ, الممثلة الدائمة لسانت فنسنت وجزر غرينادين لدى الأمم المتحدة, ندد فيها, بتداعيات الهجوم العدواني المغربي على المدنيين الصحراويين العزل الذين كانوا يتظاهرون سلميا في منطقة الكركرات .

كما أبدى قلقه اثر الهجوم "الوحشي" الذي قامت به قوات الاحتلال المغربي والذي كان - كما أكد الرئيس الصحراوي - "سببا لاشتباك القوات العسكرية لجبهة البوليساريو مع قوات العدو المغربية دفاعا عن النفس ولحماية المدنيين العزل".

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الإعتداء المغربي في الكركرات: جبهة البوليساريو ردت بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب
  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 16:51     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرة   شارك

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