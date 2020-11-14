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وزير الأمن الصحراوي: العمليات العسكرية متواصلة و المغرب يتحمل تبعات خرقه لوقف اطلاق النار

  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 16:34     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات

الجزائر- أكد رئيس لجنة الدفاع و الأمن بالمكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو وزير الأمن و التوثيق, عبدالله لحبيب البلال, يوم السبت, ان المعارك العسكرية متواصلة على طول الجدار الرملي, أين "حقق الجيش الصحراوي انتصارات مهمة", مؤكدا أن "المغرب هو من خرق وقف إطلاق النار و عليه تحمل تبعات ذلك".

وأوضح عبد الله لحبيب البلال, في تصريح ل(واج), الذي اشتغل كقائد لعدة نواحي عسكرية و وزير الدفاع, أن الحرب مستمرة إلى حد هذه اللحظة على كافة الجبهات وعلى طول جدار العار المغربي, مبرزا أن جيش التحرير الشعبي الصحراوي "حقق إنتصارات مهمة و الحق أضراراً جسيمة وخسائر في الأرواح و المعدات في صفوف جنود الإحتلال".

وحمل الوزير الصحراوي, المغرب مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه بين الجانبين, لأنه من بادر بالعدوان, مشيرا الى ان "القوات العسكرية المغربية قامت فجر أمس الجمعة, بفتح ثلاث ثغرات بالقرب من ثغرة الكركرات غير الشرعية, كما تهجم بعض بلطجيته, بحماية من جنوده على المدنيين السلميين, فما كان من جيش التحرير الشعبي الصحراوي إلا الرد بحزم على هذا الخرق السافر لوقف إطلاق النار, و الدفاع عن النفس".

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وبخصوص المدنيين الصحراويين الذين كانوا معتصمين بالثغرة غير الشرعية, أفاد ذات المسؤول, ان "وحدات جيش التحرير الصحراوي قامت بتامين المدنيين و حمايتهم من بلطجية الإحتلال المغربي و جنوده".

و أكد رئيس لجنة الدفاع و الأمن بالمكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, أن المعركة اليوم هي معركة الشعب الصحراوي الذي نفذ صبره بعد اكثر من أربعة عقود من الزمن, و أن ما شاهدناه من تكاثف و تضامن و اصرار كبير من الشباب الصحراوي على التحاق بوزارة الدفاع الوطني كل هذا يعبر عن صدق و تصميم الشعب الصحراوي الذي كان ينتظر هذه اللحظة, على تحقيق الاستقلال و اقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي الصحراوية.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزير الأمن الصحراوي: العمليات العسكرية متواصلة و المغرب يتحمل تبعات خرقه لوقف اطلاق النار
  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 16:34     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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