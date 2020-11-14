منظمة بريطانية تدعو الأمم المتحدة لتدارك الأوضاع في الكركرات وتنظيم استفتاء تقرير المصير

لندن - دعا رئيس منظمة "عدالة" البريطانية أحمد يداسي, يوم السبت, الامم المتحدة لان تتدارك الاوضاع في منطقة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية, بعد العدوان العسكري المغربي على المتظاهرين الصحراويين, من خلال تنفيذ قراراتها لا سيما تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وعدم السماح لمن يريدون فرض وجهة نظرهم الاستعمارية في تجاهل قراراتها و اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت المنظمة البريطانية في بيان لها اليوم, أنه و "كباقي الصحراويين يشعر الرئيس بخيبة أمل تجاه الأمم المتحدة لتماطلها و تأخيرها في تنفيذ قراراتها بشأن تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية" وهو الامر الذي دفع بالشعب الصحراوي الى فقدان الامل في المنظمة الاممية التي تؤكد مرارا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير في أكثر من 100 قرار منذ عام 1963.

واعتبر اليداسي الأنباء الواردة عن المواجهات العسكرية بين الجيش الشعبي الصحراوي وجيش المملكة المغربية و عن توافد الشباب الصحراوي من اجل التطوع والانضمام الى صفوف الجيش الصحراوي تطورات تبعث على "القلق الكبيرة" خاصة كما قال "ان جميع الشباب الصحراوي يفضل العودة إلى حمل السلاح والحرب".

وفي هذا الصدد, طالب رئيس المنظمة البريطانية الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي "بالإسراع في تدارك الوضع من خلال التوجه نحو تنظيم هذا الاستفتاء في أقرب وقت ممكن لتفادي الأسوأ".

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وأبرز رئيس "عدالة" البريطانية انه "يجب على الامم المتحدة تطبيق تعهداتها و موقفها تجاه قضية الصحراء الغربية, انطلاقا من قرارها 1514 وهو إجراء استفتاء للشعب الصحراوي, مبرزا انه يجب عليها عدم الاستمرار في السماح لمن يريدون فرض وجهة نظرهم الاستعمارية في تجاهل قراراتها و اتفاق وقف إطلاق النار, قبل فوات الأوان".

وإضافة سيد اليداسي ان "عواقب الحرب هذه ستؤثر أولا على الشعبين, الصحراوي والمغربي, وستتسبب في زعزعة إستقرار منطقة الساحل بأكملها", هذا كما ستكون المنطقة خصبة للجماعات الإرهابيين وعصابات المخدرات وهو الامر الذي يرى رئيس المنظمة "أنه سوف يؤثر بطريقة سلبية أيضا على أمن واستقرار الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة, لان الاتحاد الأوروبي ليس في حاجة إلى حرب على حدوده لهذا ايضا هو معني في تدارك الوضع".

وختم رئيس المنظمة البريطانية قائلا ان "الصحراويين اكدوا اليوم أن صبرهم من المجتمع الدولي قد نفذ, فالشعب الصحراوي انتظر اكثر 45 سنة, نصفه يعاني في مخيمات اللاجئين فروا منذ اكثر من أربعة عقود من القتل وجحيم قصف الجيش المغربي سنة 1975, و النصف الاخر لازال تحت معاناة جميع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان".