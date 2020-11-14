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الكركرات: الحكومة الاسبانية تعرب عن انشغالها البالغ بعد خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار

  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 15:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات

 مدريد - أعربت الحكومة الاسبانية عن انشغالها البالغ ازاء التطورات في الصحراء الغربية بعد خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار, وحثت الطرفين على الجلوس لطاولة المفاوضات للتوصل الى حل لقضية الصحراء الغربية.

وأكدت وزارة الخارجية الاسبانية في بيان تناقلته وسائل اعلامية أن "الحكومة الاسبانية تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لضمان احترام وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية".

واشار البيان الى جهود اسبانيا خلال الايام الاخيرة "للحيلولة دون تطور الاحداث" داعية الى ضبط النفس.

وبعد ان اكدت أهمية الاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية حثت الحكومة الاسبانية المغرب وجبهة البوليساريو الى الجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل الى حل لقضية الصحراء الغربية.

أما فرنسا فقد دعت امس الجمعة إلى "فعل كل ما يمكن تجنبا للتصعيد" عند معبر الكركرات.

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وقالت وزارة الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تدعو اليوم إلى فعل كل ما يمكن لتجنب التصعيد والعودة إلى حل سياسي في أقرب وقت".

ولازالت مواقف كل من اسبانيا وفرنسا من القضية الصحراوية ومن العملية السياسية الاممية لحلها, محل انتقاد شديد من قبل الصحراويين والهيئات الحقوقية الدولية والاوروبية وحتى من داخل البلدين ذاتهما.

وحملت اصوات كثيرة كل من باريس ومدريد "المسؤولية الكبرى عما يحدث الآن عندما شجعوا المغرب في موقفه التوسعي", كما جاء أمس على لسان رئيس اللجنة البلجيكية لمساندة الشعب الصحراوي بيير غالان.

وقام المغرب في الساعات الأولى من فجر أمس باعتداء عسكري على المنطقة العازلة من الكركرات من خلال فتح ثلاث ثغرات جديدة غير قانونية في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991 بين الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) تحت رعاية الأمم المتحدة.

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الكركرات: الحكومة الاسبانية تعرب عن انشغالها البالغ بعد خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار
  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 15:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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