حركة الاصلاح الوطني تستنكر العدوان المغربي على منطقة الكركرات بالصحراء الغربية

الجزائر - استنكر رئيس حركة الاصلاح الوطني, فيلالي غويني, يوم السبت, بالجزائر العاصمة, "بشدة " العدوان المغربي على المدنيين الصحراويين بمنطقة الكركرات بالأراضي الصحراوية, داعيا الى ضرورة "وقف العدوان" و"الشروع الفوري" في جدولة استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأوضح السيد غويني خلال افتتاحه لاجتماع للمكتب الوطني للحركة, أن حزبه "يستنكر بشدة العدوان على مدنيين صحراويين بمنطقة الكركرات بالاراضي الصحراوية" , معتبرا أن هذا "العدوان سيضعف بشكل كبير موقف الاحتلال المغربي الذي لا يملك حجة ولا دليل يصوغه للعالم لتبرير هذا العدوان و الهجمة الشرسة ضد مدنيين صحراويين عزل".

وبالمناسبة, ثمن السيد غويني الموقف "الشجاع والنزيه" الذي أبدته الدبلوماسية الجزائرية, مؤكدا أنه عبر "بصدق" على موقف الجزائر "الرسمي والشعبي" المطالب بإيجاد حل عادل للقضية الصحراوية وفق مقتضيات الشرعية الدولية.

كما دعا الدبلوماسية الجزائرية إلى "تكثيف العمل مع مختلف الفاعلين إقليميا ودوليا ومع مختلف المؤسسات الدولية من أجل وقف هذا العدوان ودحره و الشروع الفوري في جدولة استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي".

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كما عبر السيد غويني عن "أسفه" من "عدم انجاز بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمهمتها في تنظيم الاستفتاء في الاراضي الصحراوية و تماطلها في ذلك بسبب تحايل النظام المغربي وتواطؤ وعرقلة دول أخرى للقرارات الأممية العادلة".

ومن جهة اخرى, دعا الى التحرك في اطار الدبلوماسية البرلمانية والشعبية لفرض على الحكومات التحرك "لجدولة استفتاء تقرير المصير الذي سينهي المشكلة ويرجع الحقوق لاصحابها بشكل دائم".