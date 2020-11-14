الجيش الصحراوي يشن هجمات على قواعد الجيش المغربي و يخلف خسائر في الأرواح والمعدات

بيان بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - شن الجيش الصحراوي أمس الجمعة هجمات مكثفة على قواعد الجيش المغربي المتخندقة على طول الجدار الرملي المغربي (المعروف بجدار الذل و العار) بقطاعات المحبس و حوزة و أوسرد و الفرسية، مخلفة "خسائرا في الأرواح والمعدات ورعبا في نفوس الجنود المغاربة"، حسب البلاغ العسكري رقم01 الصادر عن المحافظة السياسية للجيش الصحراوي الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية ليلة الجمعة إلى السبت.

كما إخترقت هذه الهجمات "دشم و ملاجئ العدو"، حسب نفس المصدر.

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و جاء في البلاغ أنه "تلبية للواجب الوطني و دفاعا عن حرمة الوطن و المواطن و تنفيذا لقرارات قيادة جيش التحرير الشعبي الصحراوي"، قامت مفارز من الجيش الصحراوي "المرابطة في ساحة الوغى وبميدان المعارك بأقصاف مركزة على عدة مواقع من تخندقات القوات المغربية التي أقحمت في أتون حرب جائرة ضد الشعب الصحراوي من ما يربو على 45 سنة".

و اوضح البلاغ أن قطاع المحبس قد شهد "قصفا مكثفا على القاعدة رقم 23 ، كما شهد قطاع حوزة هو الاخر قصفا مماثلا وتحديدا بالقاعدة الرابعة (4) و صونت 71 ، فيما كان قطاع اوسرد على موعد مع ضربات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المعهودة وهذه المرة على القاعدة 17 و صونت 172 ، ولم يسلم قطاع الفرسية هو الاخر من نيران مقاتلينا البواسل ، حيث أمطرت القاعدتان 18 و 17 على الساعة الرابعة و الخامسة مساءا من نهار اليوم بنيران المدافع والرشاشات".

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و قد أحدثت هذه الأقصاف حسبما أضاف البلاغ "أضرارا في الأرواح و المعدات و رعبا في نفوس الجنود المغاربة ، كما إخترقت دشم و ملاجئ العدو".