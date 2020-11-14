الهيئة المغاربية للسلم والامن بدول المغرب العربي تدين اعتداء المغرب "الخطير" في منطقة الكركرات 

نواكشوط - أدانت الهيئة المغاربية للسلم والأمن بدول المغرب العربي اعتداء المغرب "الخطير" على الشعب الصحراوي في منطقة الكركرات وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن حل القضية الصحراوية يكون "عبر الاستفتاء وليس عبر الاعتداء".

وأكدت الهيئة المغاربية للسلم والأمن بدول المغرب العربي، في بيان لها أمس الجمعة، أن "الاعتداء غير المبرر من طرف القوات المسلحة الملكية المغربية محاولة فاشلة لتصعيد التوتر ضد شعب وسكان الجمهورية الصحراوية وخرق لاتفاق وقف اطلاق النار".

وجاء في البيان "في ظل الخرق الواضح لوقف اطلاق النار والاعتداء الغير مبرر من طرف القوات المسلحة الملكية المغربية في محاولة فاشلة لتصعيد التوتر ضد شعب وسكان الجمهورية الصحراوية مما يعد خرقا للاتفاق لعسكري رقم واحد (1) بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية وبين الامم المتحدة، ندعو لوقف فوري وجاد لإطلاق النار" و"الخروج من المنطقة العازلة".

وجاء رد فعل الهيئة المغاربية للسلم والأمن بدول المغرب العربي غداة إقدام القوات العسكرية المغربية على إطلاق النار على المتظاهرين السلميين الصحراويين بالمنطقة العازلة بالكركرات الواقعة في الجنوب الغربي من الصحراء الغربية المحتلة، والذي أدانته أوساط سياسة وحقوقية صحراوية ودولية واعتبرته خرق فاضح لاتفاق وقف اطلاق النار في الصحراء الغربية الموقع عليه سنة 1991 و"تطور خطير فرضه المغرب على المنطقة".