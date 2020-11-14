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قوات الاحتلال المغربية تقمع بشكل همجي مظاهرات سلمية بمدينتي العيون والسمارة المحتلتين

  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 10:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرات

الاراضي الصحراوية المحتلة - تعرض أبناء الشعب الصحراوي الذين خرجوا في مظاهرة سلمية بكل من مدينة العيون والسمارة بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية أمس الجمعة إلى تدخل همجي لقوات الإحتلال المغربية ضدهم، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص).

واوضحت الوكالة أن المتظاهرين الصحراويين خرجوا سلميا من أجل "المطالبة بجلاء الإحتلال المغربي والتعبير عن دعم جيش التحرير الشعبي الصحراوي في المعارك التي يخوضها في ساحات الوغى ضد المحتل المغربي".

وتأتي هذه المظاهرات السلمية بعد إقدام المغرب فجر أمس الجمعة على خرق وقف إطلاق النار من خلال تقدمه خارج جدار الذل والعار للهجوم على المدنيين الصحراويين بمنطقة الكركرات.

وقالت مصادر حقوقية صحراوية أن قوات الإحتلال المغربية "تدخلت بشكل همجي في حق المواطنين الصحراويين العزل مستخدمة شتى الوسائل لتفريقهم وثنيهم عن حقهم في التعبير الحر و التجمهر بشكل سلمي وحضاري ، في خرق واضح لكافة المواثيق و المعاهدات الدولية".

إلى ذلك، أقدمت عناصر الشرطة و الإستعلامات المغربية بزي مدني مساء امس على "مهاجمة منازل عدد من المناضلين الصحراويين و رشقهم بالحجارة و تعريضهم للسب و الشتم" .

وأفادت مؤسسة نشطاء للاعلام وحقوق الانسان أن عناصر القوات المغربية "بزي مدني هاجموا منزل عائلة المناضلة الصحراوية، فطمتو دهوارة، الكائن بحي الدويرات وحاولوا اقتحامه أكثر من مرة ، كما عرضوها رفقة عائلتها للتهديد بالانتقام" .

سلطات الإحتلال المغربي بمدينة العيون المحتلة الصحراوية حاصرت أيضا منزل عائلة الذهبة سيد أمو كما هاجمت منزل عائلة غلي عجنا، وفق ذات المصادر .

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قوات الاحتلال المغربية تقمع بشكل همجي مظاهرات سلمية بمدينتي العيون والسمارة المحتلتين
  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 10:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرة   شارك

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