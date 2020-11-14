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الأمم المتحدة: تعيين الجزائرية خليدة بوزار في منصب أمين عام مساعد ومديرة إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 09:36     الفئـة : دولــي     قراءة : 18 مرات

نيويورك (الامم المتحدة) - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة في بيان عن تعيين الجزائرية خليدة بوزار في منصب أمين عام مساعد  ومديرة إقليمية لمكتب الدول العربية  في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلفا للمصري مراد وهبة والامريكية سارة بول.

وشغلت خليدة بوزار منصب مديرة إقليمية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا واوروبا منذ 2012 حيث أعدت وقادت برامج وعمليات من المستوى العالي.

وتملك السيدة بوزار في رصيدها 35 سنة من الخبرة في القيادة على المستوى الدولي والوطني منها 25 سنة في نظام الامم المتحدة.

وأوضح البيان أن "التاريخ الأكاديمي والخبرة التقنية والمسار المهني للمديرة الإقليمية الجديدة لمكتب الدول العربية  في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تغطي كلها العديد من المسائل التنموية خاصة التنمية المستدامة والتنمية الريفية والبيئة والتغير المناخي والهجرة والاقتصاد والصناعة".

كما تتمتع السيدة بوزار حسب الامم المتحدة، بمعرفة واسعة بمنطقة الدول العربية وكذا بعمليات الامم المتحدة وهيئاتها المختصة على المستوى الدولي والاقليمي والوطني بخصوص السياسات والبرامج والإدارة والعمليات".

وتملك السيدة بوزار شهادة دكتوراه في العلوم من جامعة بيار وماري كوري للعلوم (باريس) وتتكلم اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الأمم المتحدة: تعيين الجزائرية خليدة بوزار في منصب أمين عام مساعد ومديرة إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 09:36     الفئـة : دولــي     قراءة : 18 مرة   شارك

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