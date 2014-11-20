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الاتفاق على تنظيم "انتخابات وطنية" بليبيا في 24 ديسمبر 2021

  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 09:29     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات
الاتفاق على تنظيم &quot;انتخابات وطنية&quot; بليبيا في 24 ديسمبر 2021

تونس - أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني وليامز، مساء امس الجمعة، أن المندوبين الليبيين المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، بتونس العاصمة، اتفقوا على "إجراء انتخابات وطنية" بليبيا في 24 ديسمبر  2021.

وأوضحت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي، عبر الانترنت، أن "المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي توصلوا إلى اتفاق لتنظيم انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021".

وتجتمع، منذ يوم الاثنين الماضي، 75 شخصية ليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة، بتونس، بهدف إيجاد مخرج للنزاعات التي غرقت فيها ليبيا، منذ سقوط نظام معمر القذافي، سنة 2011.

وتأتي هذه المحادثات استمرارا لما تم التوصل إليه خلال الجلسات الأخرى للحوار السياسي والعسكري، تحت رعاية الأمم المتحدة، بكل من المغرب وألمانيا ومصر وسويسرا وليبيا.

وكانت الأطراف الليبية قد وقعت، في أكتوبر الماضي، بجنيف، اتفاقا لوقف دائم لإطلاق النار، يشمكل كافة التراب الليبي، وهي مبادرة تمثل منعطفا هاما باتجاه إرساء السلام والاستقرار بليبيا.

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الاتفاق على تنظيم "انتخابات وطنية" بليبيا في 24 ديسمبر 2021
  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 09:29     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

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