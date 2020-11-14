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إتحاد الشباب الديمقراطي العالمي يجدد التأكيد على دعم نضال الشباب الصحراوي

  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 09:27     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات
إتحاد الشباب الديمقراطي العالمي يجدد التأكيد على دعم نضال الشباب الصحراوي

الشهيد الحافظ - جدد اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي " الويفدي" موقفه الثابت الى جانب الشباب الصحراوي و حقه العادل في تقرير المصير و الاستقلال،على اثر  التطورات التي تشهدها منطقة  الكركرات بالجنوب الغربي للصحراء الغربية اثر العدوان العسكري المغربي على المدنيين الصحراويين.

وأعرب "الويفدي" في بيان أصدره حول التطورات الاخيرة التي شهدتها منطقة الكركرات عن تضامنه مع المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون أمام ثغرة الكركرات غير القانونية ، مؤكدا على دعمه لهم و لنضالهم باعتباره حقًا مشروعا لانهاء الانتهاك المستمر لخطة التسوية ووقف إطلاق النار.

و استنكر البيان، استمرار احتلال السلطات المغربية للصحراء الغربية، والذي يمنع الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير،" في انتهاك لقرارات الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي".

كما أدان اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي، " إهمال المنظمات الدولية على غرار الامم المتحدة، الاتحاد الاوروبي (خاصة إسبانيا وفرنسا)، التي لم تفعل شيئا لوضع حد للاحتلال غير المشروع من قبل المغرب، بل تساهم في استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية تحت سيطرة السلطات المغربية".

و دعا /الويفدي / كل المنظمات الشقيقة ، إلى بذل قصارى جهدها لتوعية شعوبها حول حقيقة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وكشف تواطؤ الطبقات الحاكمة مع هذا الاحتلال، وضرورة دعم قضية الصحراويين ونضالهم، مجددا التأكيد على موقفه الثابت الى جانب الشباب الصحراوي من أجل تمكينه من حقه في تقرير المصير والاستقلال.

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إتحاد الشباب الديمقراطي العالمي يجدد التأكيد على دعم نضال الشباب الصحراوي
  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 09:27     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

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