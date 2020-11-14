الارندي يندد ب "الاستفزازات المغربية الخطيرة" في الكركرات

الجزائر - ندد التجمع الوطني الديمقراطي ، يوم الجمعة، ب "العمليات الاستفزازية الخطيرة " لقوات الاحتلال المغربية بالكركرات في الصحراء الغربية، و التي تشكل تهديدا للأمن و السلم الإقليميين.

وقال الارندي في بيان له، إن العدوان المغربي " يعد تعديا على القواعد القانونية و الاجرائية، لاتفاق وقف اطلاق النار، و ضرب في الصميم لمسار حل القضية الصحراوية ، و لتفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بما يتوافق مع كل اللوائح و القرارات الأممية ذات الصلة".

وقال الحزب، أنه " من الواجب القانوني للأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، المملكة المغربية و جبهة البوليساريو، وكذا بعث عمل منظمة المينورسو من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير و الذي يعد المهمة الرئيسة التي أنشأت من أجلها".

كما يجب على الأمم المتحدة - يضيف البيان- " اتخاذ كل ما بإمكانه حماية حقوق الصحراويين من سياسات القمع الممنهجة، للاحتلال المغربي، و التي تذكرنا ببشاعة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الأشقاء الصحراويين من طرف القوات المغربية في مخيم أكديم إزيك، التي احتفلنا بذكراها العاشرة قبل أيام".

أمام هذه " السياسات المغربية المتعجرفة و سلوكاتها غير القانونية" ، يدعو التجمع الوطني الديمقراطي، الأمم المتحدة، "لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، و تحقيق ذاته الانسانية، و تحرير أخر مستعمرة في إفريقيا من الإحتلال المغربي ".