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غوتيرش يعرب عن قلقه البالغ من العواقب المحتملة في منطقة الكركرات

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 19:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 58 مرات
غوتيرش يعرب عن قلقه البالغ من العواقب المحتملة في منطقة الكركرات

نيويورك (الأمم المتحدة) - أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، اونطونيو غوتيريش، يوم الجمعة  "قلقه البالغ" من العواقب التي ستترتب عن التطورات التي تشهدها منطقة الكركرات في الجنوب الغربي للصحراء الغربية اثر العدوان العسكري المغربي على المدنيين الصحراويين الذين يتظاهرون منذ 21 أكتوبر سلميا للتنديد بضرورة غلق الثغرة غير القانونية التي أحدثها المغرب في الجدار العسكري الفاصل ، مشددا على مواصلة بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية(المينورسو) مهامها في المنطقة.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة، السيد ستيفان دوجاريك، أن الامين العام للأمم المتحدة اعرب عن "قلقه البالغ من العواقب الوخيمة للتطورات المحتملة في الميدان" مجددا "التزامه ببذل قصارى جهده لتلافي انهيار وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ 6 سبتمبر 1991 "، كما جدد بالمناسبة "عزمه على بذل كل ما في وسعه لإزالة جميع العقبات التي تعترض استئناف العملية السياسية ".

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وبعد خرق المغرب صباح اليوم لاتفاق وقف اطلاق النار اثر شق ثغرتين إلى جانب الثغرة غير القانونية في الكركرات واختراق الجدار العسكري الفاصل لشن هجوم على مخيم المدنيين المتظاهرين سلميا أمام الثغرة الأولى ، اعرب غوتيريش عن "اسفه لفشل كل المجهودات التي ما فتئت تدفع بها الامم المتحدة طيلة الايام الماضية "لتجنب التصعيد في المنطقة منزوعة السلاح وحذرت مرارا من انتهاكات وقف اطلاق النار والعواقب الوخيمة لأي تغييرات في الوضع الراهن".

هذا وجدد البيان التأكيد على " التزام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) ، بمواصلة تنفيذ ولايتها في المنطقة "، حيث دعا الأمين العام الأطراف إلى توفير حرية الحركة الكاملة للبعثة وفقا لولايتها.

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غوتيرش يعرب عن قلقه البالغ من العواقب المحتملة في منطقة الكركرات
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 19:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 58 مرة   شارك

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