الكركرات : العدوان العسكري المغربي خرق لقواعد القانون الدولي (خبير)

الجزائر - أكد الخبير في القانون الدولي, عمار طاهر الدين, يوم الجمعة, أن العدوان العسكري المغربي في منطقة الكركرات خرق لقواعد القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة, ما يستوجب على مجلس الأمن التدخل لوقف هذا العدوان.

وقال استاذ القانون الدولي في جامعة تيزي وزو في تصريح لواج, ان الاعتداء المغربي على المدنيين الصحراويين في منطقة الكركرات, خرق لوقف اطلاق النار, و لقواعد القانون الدولي, و قرارات الامم المتحدة, خاصة مجلس الامن الدولي", مشيرا الى ان" المغرب هو من قام بالهجوم في الثغرة غير الشرعية في منطقة الكركرات, و يتحمل مسؤولية انتهاك القانون الدولي".

وابرز الدكتور طاهر الدين, انه من" حق جبهة البوليساريو ان ترد على هذا الاعتداء, لأنه يدخل في اطار الدفاع الشرعي, وفق ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة".

واضاف الخبير القانوني, " بموجب الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة, يتعين على مجلس الامن ان يتدخل في حالة وجود عدوان, وانقطاع للأمن و السلم الدوليين من اجل وضع حد للأعمال العدوانية المغربية, و استرجاع السلم في المنطقة".

وتوقع ذات المتحدث, ان يكون هناك اجتماع عاجل لمجلس الامن الدولي, للنظر في القضية, و اتخاذ القرارات المناسبة, لان ما يحصل يدخل في اطار صلاحياته.

و في خرق سافر لوقف اطلاق النار, قامت القوات العسكرية للاحتلال المغربي, فجر يوم الجمعة, بفتح ثلاث ثغرات جديدة في جدار العار العسكري المغربي, لمهاجمة المتظاهرين السلميين الصحراويين المعتصمين بالكركرات .

واكدت الحكومة الصحراوية في بيان لها, ان قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قامت بالرد المناسب على هذا الاعتداء السافر.

واوضح الناطق الرسمي للحكومة الصحراوية في بيان له "في الساعات الأولى من الفجر اقدمت دولة الاحتلال المغربي على الإعلان نهائيا عن نسف وقف إطلاق النار وذلك بإقحامها مجموعة من البلطجية بزي مدني في هجوم على المدنيين الصحراويين المحتجين سلميا أمام ثغرة الكركرات غير القانونية, وفي نفس الوقت أقدمت على ما هو اخطر بالكثير وذلك بتجاوز قواتها المسلحة جدار الذل والعار قرب الثغرة من اجل الالتفاف على المنطقة وتطويقها".

واضاف, "هذا الفعل الدنيء واليائس تصدى له جيش تحريرنا الشعبي المغوار في الوقت الذي تصدى فيه مناضلونا ومناضلاتنا للبلطجية".

اقرأ أيضا : الصحراء الغربية: المغرب يشن اعتداء عسكري على المتظاهرين الصحراويين بالكركرات