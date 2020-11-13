عبد القادر طالب عمر: الاعتداء المغربي "الوحشي" على المدنيين الصحراويين "خرق لكل الاتفاقيات"

الجزائر - أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية في الجزائر، عبد القادر طالب عمر، اليوم الجمعة، أن " الاعتداء الوحشي" لقوات الاحتلال المغربي على المدنيين الصحراويين المتواجدين في منطقة الكركرات، خرق لكل الاتفاقيات، مشيرا إلى أن الصراع دخل "مرحلة جديدة".

وأوضح عبد القادر طالب عمر في تصريح لوأج، إن " الاحتلال المغربي فتح ثلاث ثغرات جديدة في جدار الذل و العار المغربي، وقام بالاعتداء على المدنيين العزل في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار، ما اجبر الجيش الصحراوي على الرد لحماية المدنيين العزل".

وأضاف الدبلوماسي الصحراوي، ان هذا " الاعتداء الوحشي" وضع نهاية لوقف إطلاق النار، وكل الاتفاقيات الموقعة، لنعود إلى المربع الأول"، مشيرا إلى أن "الصراع دخل مرحلة جديدة و أصبح مفتوحا على كل الاحتمالات".

ولفت السفير، الى ان "الهجوم المغربي على المدنيين الصحراويين لم يكن مفاجئا، بل نبهنا الى التعزيزات العسكرية المغربية بالقرب من الثغرة غير القانونية بالكركرات، و حذرنا من العواقب الوخيمة لأي اعتداء على المعتصمين المدنيين".

وتعتزم السلطات الصحراوية، اطلاع الامم المتحدة و مجلس الامن الدولي، و الاتحاد الافريقي، على حيثيات فتح ثلاث ثغرات غير شرعية بجدار الذل و العار المغربي، و الهجوم على المدنيين العزل، لاعطائهم الصورة الحقيقة و ليكون المجتمع الدولي على بينة حول ما جرى".

ووصفت الحكومة الصحراوية في وقت سابق من نهار اليوم الجمعة، ان الاعتداء المغربي في الصحراء الغربية ب " الدنيئ و اليائس"، وذلك بعد العدوان العسكري على المحتجين السلميين امام ثغرة الكركرات غير الشرعية.

واوضح الناطق الرسمي للحكومة الصحراوية في بيان له، ان" قوات الاحتلال المغربي اقدمت في الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة، على الإعلان نهائيا عن نسف وقف إطلاق النار، وذلك بإقحامها مجموعة من البلطجية بزي مدني في هجوم على المدنيين الصحراويين المحتجين سلميا أمام ثغرة الكركرات غير القانونية، مضيفا بان القوات المغربية، أقدمت في نفس الوقت على ما هو اخطر بالكثير، وذلك بتجاوز قواتها المسلحة جدار الذل والعار قرب الثغرة من اجل الإلتفاف على المنطقة وتطويقها".

وأمام هذا الفعل الدنيء اليائس - يضيف البيان- تصدى له جيش التحرير الصحراوي المغوار، في الوقت الذي تصدى فيه مناضلونا ومناضلاتنا للبلطجية، و بالمحصلة بدأت المعارك و إندلعت الحرب المفروضة على شعبنا ومعها ولجنا مرحلة جديدة وحاسمة من كفاح شعبنا الأبي المدافع عن حقه المشروع في الحرية والكرامة والسيادة".

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، كافة أفراد الشعب الصحراوي إلى الوقوف وقفة رجل واحد بالحزم المطلوب والشجاعة المعهودة ردا على العدوان الغاشم، وإستكمال تحرير الوطن المحتل بكل ما يقتضي ذلك من تضحيات وعطاء على طريق الشهداء الأمجد".

وقامت قوات الاحتلال المغربي فجر اليوم الجمعة ، بفتح ثلاث ثغرات جديدة في جدار العار العسكري المغربي، شرق الثغرة غير الشرعية في الكركرات، لمهاجمة المتظاهرين السلميين الصحراويين المعتصمين بالكركرات، "في خرق سافر لوقف إطلاق النار، و قامت قوات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي بالرد المناسب على هذا الاعتداء".