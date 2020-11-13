الصحراء الغربية: المغرب يشن اعتداء عسكري على المتظاهرين الصحراويين بالكركرات

الكركرات (الصحراء الغربية) - أقدمت قوات الاحتلال المغربي اليوم الجمعة على إطلاق النار على المتظاهرين السلميين الصحراويين بالمنطقة العازلة بالكركرات الواقعة في الجنوب الغربي من الصحراء الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحراوية لوأج اليوم، أن عملية إطلاق النار هذه، هي بمثابة "اعتداء صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية الموقع عليه سنة 1991".

إقرأ ايضا: الكركرات : أكبر معبر حدودي غير شرعي في العالم وردت قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي على العدوان العسكري المغربي في الكركرات حيث يتظاهر مدنيون صحراويون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ضد الثغرة غير القانونية التي أنشأها المغرب في اختراق لوقف إطلاق النار بحسب المصدر .

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وأفادت وسائل إعلام صحراوية بوقوع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين, مضيفة ان قوات الجيش الصحراوي عمل على تأمين المنطقة و ذلك بإخلاء منطقة الخطر من المدنيين العزل.